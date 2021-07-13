РФС разработал реформу РПЛ с «швейцарской системой»

«РБ-Спорт» опубликовал проект реформы российской Премьер-лиги и других лиг, разработанный Проектным офисом РФС.
Документ под названием «Реформа клубного футбола» уже направлен клубам. Главная цель изменений – увеличение количества высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.
Планируется, что в РПЛ останется система «осень-весна», также не изменится число участников (16), а вот проводить турнир хотят по «швейцарской системе».
Основные пункты реформы РПЛ:
- Остаются 16 клубов, которые играют 24 тура (сейчас 30);
- Календарь по швейцарской системе: четыре корзины по четыре клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по два раза (наиболее напряженные матчи); из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом);
- После первого этапа очки делятся пополам – обостряется борьба.
- Топ-6 весной отделяется: 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7-16 места проводят 9 туров;
- В нижней десятке два последних места вылетают, еще две команды отправляются в стык с ФНЛ, верхние два места играют стык – победитель бьется с четвертым местом РПЛ за Лигу конференций.
Авторы проекта перечисляют пять плюсов этой реформы РПЛ:
- Больше матчей, в среднем у каждой команды – 34 тура;
- +26 матчей между топовыми соперниками;
- Практически полное избавление от ничего не значащих матчей – даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за мечту о еврокубке;
- +15% к посещаемости – с 15 300 до 17 600;
- Рост доходов топовых клубов на 33%, середняков – на 25%, аутсайдеров – на 8% (в сумме – с 80 до 102 млрд рублей).
Источник: «РБ-Спорт»