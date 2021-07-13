Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС разработал реформу РПЛ с «швейцарской системой»

13 июля 2021, 14:52
43

«РБ-Спорт» опубликовал проект реформы российской Премьер-лиги и других лиг, разработанный Проектным офисом РФС.

Документ под названием «Реформа клубного футбола» уже направлен клубам. Главная цель изменений – увеличение количества высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.

Планируется, что в РПЛ останется система «осень-весна», также не изменится число участников (16), а вот проводить турнир хотят по «швейцарской системе».

Основные пункты реформы РПЛ:

  • Остаются 16 клубов, которые играют 24 тура (сейчас 30);
  • Календарь по швейцарской системе: четыре корзины по четыре клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по два раза (наиболее напряженные матчи); из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом);
  • После первого этапа очки делятся пополам – обостряется борьба.
  • Топ-6 весной отделяется: 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7-16 места проводят 9 туров;
  • В нижней десятке два последних места вылетают, еще две команды отправляются в стык с ФНЛ, верхние два места играют стык – победитель бьется с четвертым местом РПЛ за Лигу конференций.

Авторы проекта перечисляют пять плюсов этой реформы РПЛ:

  • Больше матчей, в среднем у каждой команды – 34 тура;
  • +26 матчей между топовыми соперниками;
  • Практически полное избавление от ничего не значащих матчей – даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за мечту о еврокубке;
  • +15% к посещаемости – с 15 300 до 17 600;
  • Рост доходов топовых клубов на 33%, середняков – на 25%, аутсайдеров – на 8% (в сумме – с 80 до 102 млрд рублей).

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1626177651
Да хватит уже мудрить , во всех нормальных чемпионат формат как у нас , просто надо подготовкой детей заняться и убрать клубы от госкормушки(а то как то странно вроде клубы профессиональные с огромными контрактами а по сути сидят на бюджете страны),,,,
Ответить
Skull_Boy
1626177736
Очередная е_6ала
Ответить
Алехсбургер.
1626178591
Е..бать,вы заморочились..)) Дебилы.
Ответить
Из Твери Леха
1626179293
вернуть весна-осень
Ответить
VVM1964
1626181619
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало " , а если серьезно то сейчас всем надо ( чиновникам и депутатам всех уровней ) ИЗОБРАЗИТЬ кипучую деятельность - пора , сентябрь не за горами (((
Ответить
JTherry
1626182437
РФС следует методике Минздрава - лечит перелом йодом...) сначала послушали Гинера - перешли на систему "осень-весна", как в Европе, потом послушали Фурсэнко - ввели лимит на легов, потом послушали Галицкого - стали отменять желтые карточки (4 и 8)... ни клубам, ни сборной ничего из новшеств не помогло, и решили, что виновата система проведения чемпионата, решили "позаимствовать" в ЛЧ швейцарскую систему... очередной эксперимент на живых людях... Дюк-офф, а может, сперва - на кошках...?)
Ответить
BRO_football
1626183746
Вот оно что. Не о качестве футбола думают реформаторы, а о деньгах. Больше топовых матчей - больше посещаемость - больше денег. Вот и весь смысл реформ.В еврокубках результаты не улучшатся, а сборная так же будет на дне.
Ответить
insider_retro
1626184587
В новом и мутном всегда легче утопить полезное и прогрессивное...
Ответить
Play
1626185677
Когда только заговорили об этой системе применительно к Лиге Чемпионов, я был всецело за, больше топовых матчей, меньше скучных проходняков. Но сейчас я пересмотрел свои взгляды. Ведь именно за счёт скучных проходняков и матчей аутсайдеров, топовые матчи имеют свой статус. Ведь эти матчи ждут с нетерпением. К примеру матчи Реала и Барселоны два раза за сезон ждут как праздник, вокруг них всегда огромный ажиотаж и много шума. А теперь представьте, что они будут играть не два раза в год, а два раза в месц, а то и чаще. Через 2-3 года это приестся и наскучит, всё, больше никакого праздника, это станут рядовые матчи. Футболисты это тоже понимают. Это как есть красную икру по праздникам, в таком случае это деликатес, а если есть красную икру каждый день, через время она надоест и станет просто едой.
Ответить
Enter2006
1626191487
)) У меня даже смеха не осталось как нас *****вают. В 2018 году сам президент орал чтобы футбол в РФ лучше и везде распространялся. Максимальный подход! Где бесплатные каналы транслирующие матчу РПЛ? )) Я с 90х всё вижу. )) Раньше был НТВ+, потом якобы Путин сказал что нужно бесплатно показывать, просто переименовали НТВ в "МАТЧ" - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
11
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
33
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
12
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+