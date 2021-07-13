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    РФС разработал реформу РПЛ с «швейцарской системой»

    «РБ-Спорт» опубликовал проект реформы российской Премьер-лиги и других лиг, разработанный Проектным офисом РФС.

    Документ под названием «Реформа клубного футбола» уже направлен клубам. Главная цель изменений – увеличение количества высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.

    Планируется, что в РПЛ останется система «осень-весна», также не изменится число участников (16), а вот проводить турнир хотят по «швейцарской системе».

    Основные пункты реформы РПЛ:

    • Остаются 16 клубов, которые играют 24 тура (сейчас 30);
    • Календарь по швейцарской системе: четыре корзины по четыре клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по два раза (наиболее напряженные матчи); из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом);
    • После первого этапа очки делятся пополам – обостряется борьба.
    • Топ-6 весной отделяется: 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7-16 места проводят 9 туров;
    • В нижней десятке два последних места вылетают, еще две команды отправляются в стык с ФНЛ, верхние два места играют стык – победитель бьется с четвертым местом РПЛ за Лигу конференций.

    Авторы проекта перечисляют пять плюсов этой реформы РПЛ:

    • Больше матчей, в среднем у каждой команды – 34 тура;
    • +26 матчей между топовыми соперниками;
    • Практически полное избавление от ничего не значащих матчей – даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за мечту о еврокубке;
    • +15% к посещаемости – с 15 300 до 17 600;
    • Рост доходов топовых клубов на 33%, середняков – на 25%, аутсайдеров – на 8% (в сумме – с 80 до 102 млрд рублей).

    Источник: «РБ-Спорт»

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    13.07.2021 14:52
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 13 июля 2021, 21:28

      Сначала надо расстрелять всех питерских чиновников...вся вонь оттуда.

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июля 2021, 20:54

      Ну всё теперь попрем! И порвем всех в еврокубках!!! На самом деле куйня какая то без литра самогона не разобрать))))

      2
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 13 июля 2021, 18:51

      )) У меня даже смеха не осталось как нас *****вают. В 2018 году сам президент орал чтобы футбол в РФ лучше и везде распространялся. Максимальный подход! Где бесплатные каналы транслирующие матчу РПЛ? )) Я с 90х всё вижу. )) Раньше был НТВ+, потом якобы Путин сказал что нужно бесплатно показывать, просто переименовали НТВ в "МАТЧ" - ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июля 2021, 18:51

      пусть будет,один фиг уже на дне.Терять то нечего!

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 18:13

      В РФС ВСЕ сделают, лишь бы остаться на плаву. Любую хрень придумают чтобы остаться при деньгах и власти. А ведь именно ЧИНОВНИКИ от спорта довели спорт(весь) до ручки. Даже гимн Российский на международных соревнованиях запретили...(((

      2
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      Рейтинг: +2919

      Play 13 июля 2021, 17:14

      Когда только заговорили об этой системе применительно к Лиге Чемпионов, я был всецело за, больше топовых матчей, меньше скучных проходняков. Но сейчас я пересмотрел свои взгляды. Ведь именно за счёт скучных проходняков и матчей аутсайдеров, топовые матчи имеют свой статус. Ведь эти матчи ждут с нетерпением. К примеру матчи Реала и Барселоны два раза за сезон ждут как праздник, вокруг них всегда огромный ажиотаж и много шума. А теперь представьте, что они будут играть не два раза в год, а два раза в месц, а то и чаще. Через 2-3 года это приестся и наскучит, всё, больше никакого праздника, это станут рядовые матчи. Футболисты это тоже понимают. Это как есть красную икру по праздникам, в таком случае это деликатес, а если есть красную икру каждый день, через время она надоест и станет просто едой.

      6
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 13 июля 2021, 17:00

      чего там разрабатывать уберите лимит и всё а то наши ченуши сейчас наработают так потом вообще не разгребёшь

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 16:56

      ключевое слово разработал я понимаю если бы они что то новое придумали а так содрали старую шв.систему и хотят в угоду УЕФА применить у нас и главное показать что они работают дабы чтобы их не разогнали от кормушки

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июля 2021, 16:56

      В новом и мутном всегда легче утопить полезное и прогрессивное...

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 июля 2021, 16:42

      Вот оно что. Не о качестве футбола думают реформаторы, а о деньгах. Больше топовых матчей - больше посещаемость - больше денег. Вот и весь смысл реформ.В еврокубках результаты не улучшатся, а сборная так же будет на дне.

      4
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > BRO_football 13 июля 2021, 16:53

      Верно, и пусть сдохнут все клубы кроме московских, и пусть только платные каналы РПЛ показывают. Какой же позор! Когда же эти чинуши нажрутся деньгами? Я хочу видеть в бесплатных каналах по ТВ все игры РПЛ с футболистами и командами со всей России!!!

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