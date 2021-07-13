РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

Хватит бред предлагать, начните с этого:
1. Начните реформирование с себя, РФС. Каждого второго нужно повыкидывать за профнепригодность.
2. Ужесточните контроль по отбору футболистов в клубы, создайте комитет. Чтобы набирались талантливые дети а не "мой папа имеет много денег или бывший футболист". Сам лично видел это!
3. Больше PR-а футбола, чтобы дети шли в клубы. Уберите с платных каналов все матчи, как минимум премьер лиги. У нас большая страна, и не все готовы или фактически имеют возможность смотреть платный "матч премьер". Очередное вранье Путина на ЧМ2018 что сделает футбол доступнее. Где доступнее что если даже за просмотр 70% игр РПЛ нужно платить?
4. Побольше школ футбола. Сейчас после ЧМ2018 есть отличные стадионы во многих регионах, развивайте!
РФС выступил с заявлением относительно готовящихся реформ в российском футболе.
«Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.
В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 году опустится на 21-е место.
Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках – меньше денег в индустрии – меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.
При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет.
Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет).
Во-вторых, сильный клуб – сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт – как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности», – сообщили в РФС.
- Ранее сообщалось, что РПЛ хотят проводить по «швейцарской системе».
- Весной участников чемпионата планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
- По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.