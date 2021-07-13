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    РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

    РФС выступил с заявлением относительно готовящихся реформ в российском футболе.

    «Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

    В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 году опустится на 21-е место.

    Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках – меньше денег в индустрии – меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.

    При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет.

    Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет).

    Во-вторых, сильный клуб – сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт – как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности», – сообщили в РФС.

    • Ранее сообщалось, что РПЛ хотят проводить по «швейцарской системе».
    • Весной участников чемпионата планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
    • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

    Источник: официальный сайт РФС

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    13.07.2021 21:26
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 11:10

      Хватит бред предлагать, начните с этого:

      1. Начните реформирование с себя, РФС. Каждого второго нужно повыкидывать за профнепригодность.

      2. Ужесточните контроль по отбору футболистов в клубы, создайте комитет. Чтобы набирались талантливые дети а не "мой папа имеет много денег или бывший футболист". Сам лично видел это!

      3. Больше PR-а футбола, чтобы дети шли в клубы. Уберите с платных каналов все матчи, как минимум премьер лиги. У нас большая страна, и не все готовы или фактически имеют возможность смотреть платный "матч премьер". Очередное вранье Путина на ЧМ2018 что сделает футбол доступнее. Где доступнее что если даже за просмотр 70% игр РПЛ нужно платить?

      4. Побольше школ футбола. Сейчас после ЧМ2018 есть отличные стадионы во многих регионах, развивайте!

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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 14 июля 2021, 10:53

      не с того начинают. надо реформировать не формат лиги - там всё более-менее и проверено годами. главные изменения произошли ниже и совсем в другом плане - что привело к падению уровня футбола у нас.
      коррупция начинается уже в детских командах и чем выше тем её больше. за место в основе или даже просто в команде везде требуют бабло. в академиях большинство блатных - тех кто может заплатить. повально покупаются-продаются места в клубах. таким образом отсеивается беднота пусть и талантливая но ведь для нынешних начальников в футболе срубить бабосов а остальное вторично
      это не только в футболе и в хоккее то же самое. там где крутятся приличные деньги всё коррумпировано. вероятно это достигло даже уровня сборных
      поэтому надо менять тут систему а не условия проведения чемпионата

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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 14 июля 2021, 08:29

      Как так? Чинуши РФС переобулись? Они же нам чесали что у нас в футболе всё норм и ничего менять не надо. То что наши клубы не удачно выступили в еврокубках еще ничего не значит и в следующем сезоне всех порвем.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 июля 2021, 01:49

      Лимит на легионеров уберите и будет счастье !

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2021, 01:21

      Стагнация - это когда на месте стоят. Тут полнейшая деградация.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июля 2021, 23:25

      Кому что, а у функционеров перед глазами только цифры, коэффициенты и рейтинги...
      Там, где надо глубоко копать, они только планируют "поменять мышление и общий ландшафт"... Далеко пойдут, много освоят...

      7
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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 июля 2021, 23:04

      Надо убрать лимит и закончится стагнация.

      1
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      Рейтинг: +382

      G.P. > Snek 14 июля 2021, 00:34

      Конечно, конечно. Слишком уж простой рецепт у вас.

      Вполне возможно, после этого клубы прикроют академии и будут заниматься только ввозом Максимок с теплого континента.

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek > G.P. 14 июля 2021, 00:45

      Ну так надо отрубить гос. финансирование и пусть хоть кого ввозят. Хочу отметить, что Англия, Швейцария, Франция и т.д. построили свой футбол на ввозе легионеров, чем мы хуже? Отпустят всех на вольные хлеба, сборная России будет играть хуже, хотя куда уже? Просто не будет в финальную стадию попадать, зато футбол начнёт развиваться, так как академия - это очень хорошая инвестиция в будущее, которая принесёт качественных футболистов, которыми можно барыжить и там хоть может быть, хоть чёрные, хоть белые, хоть китайцы, у них будут двойные гражданства, они могут выступать за сборную России и т.д.

      2
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      Рейтинг: +382

      G.P. > Snek 14 июля 2021, 10:53

      Ну, вот это уже похоже на дельное предложение.

      Я вообще уже симпатизирую идее, чтобы отменить гос. финансирование и отправить всех на вольные хлеба. Возможно, сразу отрубить всё не получится, но можно, по крайней мере, просто запретить финансирование зарплатной части легионеров из бюджета, сборы за бугром и прочую ересь. Футболистам с паспортом РФ установить потолок зп из гос. бюджета. Найдёте дополнительные деньги - пожалуйста, платите сколько хотите, но не за нас счёт. А со временем перекрыть гос. финансирование вообще.

      При этом деньги от гос. структур направить на детский и дворовый спорт: коробки, турниры, экипировка. Этот спорт не будет давать нам профессионалов, но будет способствовать здоровью молодежи и следующих поколений. А это главное в любом массовом спорте (с моей точки зрения).

      Касательно профессионального спорта, скорее всего, он загнётся после этого, но есть надежда, что хоть кто-то выплывет и лет через 10 представит нам своих воспитанников.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > G.P. 14 июля 2021, 12:22

      Но но но, ты сейчас работу Дюкова лет на 5 вперёд расписал, не надо так сразу, а то наверху ещё догадаются, что он там просто на жирной зарплате сидит :))))

      0
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk 13 июля 2021, 22:39

      Можно вертеть как угодно туда сюда лигу, тасовать лимит туда обратно, но пока в детских спорт школах не наведут порядок и не прекратят бардак и коррупцию которые там творится мы останемся там где мы есть.
      Это все тянется еще со времен СССР, там тоже были блатные в составах молодежек и прочая ерунда
      Пока не начнем выращивать своих качественных футболистов так и будем футбольным третьим миром.
      У всех европейских топ лиг, есть и топ сборные, по другому это не работает, пока своих звезд не будет лига будет не интересна.

      6
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 22:21

      РФС, признайтесь в профнепригодности и уйдите в отставку. Пусть новые люди вытаскивают футбол из болота, в которое вы его загнали.

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      Рейтинг: +254

      Dinamikk > Cleaner 13 июля 2021, 22:42

      Какие новые люди? Ты что ли вытаскивать футбол будешь балабол? Надо мозги включать и учиться у тех стран где все давно работает

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Dinamikk 13 июля 2021, 23:15

      Пишите о футболе. Не согласны, предложите свой вариант. О мозгах скажите своему начальнику на работе.

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