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  • РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

13 июля 2021, 21:26
24

РФС выступил с заявлением относительно готовящихся реформ в российском футболе.

«Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 году опустится на 21-е место.

Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках – меньше денег в индустрии – меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.

При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет.

Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет).

Во-вторых, сильный клуб – сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт – как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности», – сообщили в РФС.

  • Ранее сообщалось, что РПЛ хотят проводить по «швейцарской системе».
  • Весной участников чемпионата планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
  • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (24)
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lysenkoff
1626201290
Идиоты, до лимита клубы Лигу Европы выигрывали, а теперь на 21 место метим, и да конечно нужно вводить реформы в чемпионате.... Что-же у нас не так?...
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Ганнибал Лектор
1626201649
Отмена лимита - единственное, что может спасти рпл
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Cules2013
1626202492
сейчас там такого нареформируют, что обещанный коллапс только ускорится)
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Play
1626202716
Они готовы всё перевернуть с ног на голову, а всего то нужно отменить лимит, чтобы клубы могли оперировать составом под свои задачи, а не под количество паспортов в команде. А российская молодёжь получит здоровую конкуренцию, а не бумажное место в составе.
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Dinamikk
1626205142
Можно вертеть как угодно туда сюда лигу, тасовать лимит туда обратно, но пока в детских спорт школах не наведут порядок и не прекратят бардак и коррупцию которые там творится мы останемся там где мы есть. Это все тянется еще со времен СССР, там тоже были блатные в составах молодежек и прочая ерунда Пока не начнем выращивать своих качественных футболистов так и будем футбольным третьим миром. У всех европейских топ лиг, есть и топ сборные, по другому это не работает, пока своих звезд не будет лига будет не интересна.
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Snek
1626206650
Надо убрать лимит и закончится стагнация.
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insider_retro
1626207913
Кому что, а у функционеров перед глазами только цифры, коэффициенты и рейтинги... Там, где надо глубоко копать, они только планируют "поменять мышление и общий ландшафт"... Далеко пойдут, много освоят...
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Derzkiy1
1626216590
Лимит на легионеров уберите и будет счастье !
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Hektor 84
1626240579
Как так? Чинуши РФС переобулись? Они же нам чесали что у нас в футболе всё норм и ничего менять не надо. То что наши клубы не удачно выступили в еврокубках еще ничего не значит и в следующем сезоне всех порвем.
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Enter2006
1626250237
Хватит бред предлагать, начните с этого: 1. Начните реформирование с себя, РФС. Каждого второго нужно повыкидывать за профнепригодность. 2. Ужесточните контроль по отбору футболистов в клубы, создайте комитет. Чтобы набирались талантливые дети а не "мой папа имеет много денег или бывший футболист". Сам лично видел это! 3. Больше PR-а футбола, чтобы дети шли в клубы. Уберите с платных каналов все матчи, как минимум премьер лиги. У нас большая страна, и не все готовы или фактически имеют возможность смотреть платный "матч премьер". Очередное вранье Путина на ЧМ2018 что сделает футбол доступнее. Где доступнее что если даже за просмотр 70% игр РПЛ нужно платить? 4. Побольше школ футбола. Сейчас после ЧМ2018 есть отличные стадионы во многих регионах, развивайте!
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