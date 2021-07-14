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    Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал выступление сборной России на прошедшем чемпионате Европы.

    • Россияне заняли последнее место в своей группе.
    • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

    – Как можно охарактеризовать наше выступление на Евро? Провал, позор или это наш реальный уровень?

    – Вариант «С» – это наш уровень.

    – Почему же?

    – Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

    – А сейчас?

    – Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

    – Это плохо?

    – С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще – убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так.

    – Вы говорите, что это наш реальный уровень. Не обидно, что мы оказались ниже Финляндии, не смогли так же биться с топовыми сборными, как это делала Венгрия?

    – Ну я же вам факты привожу. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче... Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 11:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 14 июля 2021, 16:41

      Правильные слова, только кто прислушается?

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 15:55

      Честно так о себе, своём поколении наших футболистов.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:41

      «Это наш уровень»? - Это твой уровень и лысого физрука!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 июля 2021, 13:37

      все обсолютно по делу и огромная правда

      2
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 14 июля 2021, 12:56

      тока коррупцию не в футболе, а стране.... вечный гнилой базар.... тошнит уже б л я д ь.... глушаков,х у е к о в... мутко х у ет к о, слуцкий х у ю т с к и й.... путин ху ю т и н все уже сказали, а х у л и толку?)

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > mama1991 14 июля 2021, 15:21

      Но почему то коррупция в стране не мешает к примеру нашим девчонкам фигуристкам брать золото на олимпиадах и ЧМ и ЧЕ , и вообще быть сильнейшими на планете,,,

      0
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > slavutiq70 14 июля 2021, 15:24

      сравнил деньги которые в гимнастике и футболе.....)))))))))))))) футбольный админ ресусрс и админ ресурс гимнастики в гос системе это небо и земля, да и сравнивать футбол и гимнастику как зрелище в мировом значении как минимум странно....

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 12:48

      Ну а что, всё верно сказал Глушаков.

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