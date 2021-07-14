Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал выступление сборной России на прошедшем чемпионате Европы.

Россияне заняли последнее место в своей группе.

Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

– Как можно охарактеризовать наше выступление на Евро? Провал, позор или это наш реальный уровень?

– Вариант «С» – это наш уровень.

– Почему же?

– Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

– А сейчас?

– Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

– Это плохо?

– С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще – убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так.

– Вы говорите, что это наш реальный уровень. Не обидно, что мы оказались ниже Финляндии, не смогли так же биться с топовыми сборными, как это делала Венгрия?

– Ну я же вам факты привожу. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче... Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре.