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  • Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

14 июля 2021, 11:42
5

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал выступление сборной России на прошедшем чемпионате Европы.

  • Россияне заняли последнее место в своей группе.
  • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

– Как можно охарактеризовать наше выступление на Евро? Провал, позор или это наш реальный уровень?

– Вариант «С» – это наш уровень.

– Почему же?

– Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

– А сейчас?

– Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

– Это плохо?

– С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще – убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так.

– Вы говорите, что это наш реальный уровень. Не обидно, что мы оказались ниже Финляндии, не смогли так же биться с топовыми сборными, как это делала Венгрия?

– Ну я же вам факты привожу. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче... Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Enter2006
1626256124
Ну а что, всё верно сказал Глушаков.
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серега кашин
1626259023
все обсолютно по делу и огромная правда
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paracetamol
1626259261
«Это наш уровень»? - Это твой уровень и лысого физрука!
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maygli
1626267341
Честно так о себе, своём поколении наших футболистов.
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владимир миронов
1626270061
Правильные слова, только кто прислушается?
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