Слуцкий: «На строительство «Бомбонеры» я потратил больше 100 миллионов рублей личных денег»

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого спросили, сколько он потратит в общей сложности на строительство стадиона «Бомбонера» в Волгограде. Речь идет о десятках миллионов.

«Сколько денег вложил в «Бомбонеру»? Больше 100 миллионов рублей личных денег. Чьих еще?» – сказал Слуцкий.

Слуцкий пожаловался на проблемы, мешающие проведению первенства Волгограда.

Тренер содержит в родном Волгограде свою частную футбольную школу.

«Рубин» сейчас участвует в Кубке Матч Премьер.

Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»