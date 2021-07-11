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  • Слуцкий: «На строительство «Бомбонеры» я потратил больше 100 миллионов рублей личных денег»

Слуцкий: «На строительство «Бомбонеры» я потратил больше 100 миллионов рублей личных денег»

11 июля 2021, 20:23
4

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого спросили, сколько он потратит в общей сложности на строительство стадиона «Бомбонера» в Волгограде. Речь идет о десятках миллионов.

«Сколько денег вложил в «Бомбонеру»? Больше 100 миллионов рублей личных денег. Чьих еще?» – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий пожаловался на проблемы, мешающие проведению первенства Волгограда.
  • Тренер содержит в родном Волгограде свою частную футбольную школу.
  • «Рубин» сейчас участвует в Кубке Матч Премьер.

Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Ротор Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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111Hunter111
1626024514
Ркспект
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Garrincha58
1626026541
и кто там тусит наверное местные олигархи и депутаты
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BlackMurder
1626036719
А зачем ты их потратил, если тебе дорога в Волгоград закрыта?
Ответить
житель СПб
1626117943
Охренеть от таких сумм! Сложные чувства... С одной стороны, восхищение Слуцким. С другой стороны - опять необоснованные безумные суммы у околофутбольных лиц... С третьей - а какова судьба этих денег? Ведь это не благотворительность, а бизнес - если я правильно понимаю? (Благотворительность в таком объеме не оказывают).
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