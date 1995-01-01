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    Слуцкий: «На строительство «Бомбонеры» я потратил больше 100 миллионов рублей личных денег»

    Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого спросили, сколько он потратит в общей сложности на строительство стадиона «Бомбонера» в Волгограде. Речь идет о десятках миллионов.

    «Сколько денег вложил в «Бомбонеру»? Больше 100 миллионов рублей личных денег. Чьих еще?» – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий пожаловался на проблемы, мешающие проведению первенства Волгограда.
    • Тренер содержит в родном Волгограде свою частную футбольную школу.
    • «Рубин» сейчас участвует в Кубке Матч Премьер.

    Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

    Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13497

      Garrincha58 1 час назад

      и кто там тусит наверное местные олигархи и депутаты

      0
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      Рейтинг: +6787

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин в недоумении...

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      Рейтинг: +288

      111Hunter111 2 часа назад

      Ркспект

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