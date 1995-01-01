Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал систему государственных футбольных школ. Траты на них государственных денег неэффективны, считает Слуцкий, который в родном Волгограде содержит свою частную футбольную школу.

    «Бюджеты футбольных школ, академий, находящихся в ведении Министерства спорта, выше, чем в частных, но их эффективность ниже. Причина неэффективности в системе, которая насаживается Минспортом. По-другому никак.

    Например, в бюджетной школе два обязательных турнира в году и три тренировки в неделю. Ты можешь в этом формате вырастить игрока? Вот и все. Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но это настолько неэффективно.

    Мой конкретный частный пример показывает, как в отдельном месте отдельный человек может сделать самую эффективную школу в зоне «Центр», которая включает в себя десять регионов. Большие, не самые последние области. Одна школа, один человек сделал лучше, чем государственная машина в лице Минспорта. За последние четыре года мы передали 12 выпускников в ведущие академии страны. Заработал ли я что-то на этом? Нет, на этом никак не могу заработать», – заверил Слуцкий.

    • Тренер в Волгограде строит стадион «Бомбонеру».
    • Слуцкий пожаловался на проблемы, мешающие проведению первенства Волгограда.
    • «Рубин» сейчас участвует в Кубке Матч Премьер.

    Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1282

      serglider 11 минут назад

      Правильно! Откуда будет "эффективность", если спортом рулят люди зацикленные на бабках? Они почему то решили, что детской спортшколе достаточно платить 300 косарей за воспитанника, а проценты от многомиллионного контракта будут "пилить" агент не вложивший ни копейки в подготовку и клуб работодатель)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8025

      житель СПб 38 минут назад

      очень интересно - но не совсем понятно. Почему не заработал - если более эффективно работает? И почему схема бюджетных школ с их турнирами - плохая? Не объяснил. А если хочешь, чтобы тебя понимали - разъясняй.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12531

      Cules2013 > житель СПб 13 минут назад

      если бы он сказал прямо - его бы не поняли власть имущие

      ибо есть только одно принципиальное различие между гос академиями и частными - распил бабла в первых, и невозможность это сделать во вторых, ибо сам у себя не украдёшь. Поэтому в гос. академиях и не растят талантов на поток - ибо никто в этом не заинтересован, нужно просто освоить деньги.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru