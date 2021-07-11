Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

11 июля 2021, 18:38
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал систему государственных футбольных школ. Траты на них государственных денег неэффективны, считает Слуцкий, который в родном Волгограде содержит свою частную футбольную школу.

«Бюджеты футбольных школ, академий, находящихся в ведении Министерства спорта, выше, чем в частных, но их эффективность ниже. Причина неэффективности в системе, которая насаживается Минспортом. По-другому никак.

Например, в бюджетной школе два обязательных турнира в году и три тренировки в неделю. Ты можешь в этом формате вырастить игрока? Вот и все. Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но это настолько неэффективно.

Мой конкретный частный пример показывает, как в отдельном месте отдельный человек может сделать самую эффективную школу в зоне «Центр», которая включает в себя десять регионов. Большие, не самые последние области. Одна школа, один человек сделал лучше, чем государственная машина в лице Минспорта. За последние четыре года мы передали 12 выпускников в ведущие академии страны. Заработал ли я что-то на этом? Нет, на этом никак не могу заработать», – заверил Слуцкий.

  • Тренер в Волгограде строит стадион «Бомбонеру».
  • Слуцкий пожаловался на проблемы, мешающие проведению первенства Волгограда.
  • «Рубин» сейчас участвует в Кубке Матч Премьер.

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1626021048
очень интересно - но не совсем понятно. Почему не заработал - если более эффективно работает? И почему схема бюджетных школ с их турнирами - плохая? Не объяснил. А если хочешь, чтобы тебя понимали - разъясняй.
Ответить
serglider
1626022627
Правильно! Откуда будет "эффективность", если спортом рулят люди зацикленные на бабках? Они почему то решили, что детской спортшколе достаточно платить 300 косарей за воспитанника, а проценты от многомиллионного контракта будут "пилить" агент не вложивший ни копейки в подготовку и клуб работодатель)))
Ответить
geryui68
1626026274
Беру прогнозы на футбол здесь king-ball.ru
Ответить
nemolod
1626065721
Невольно вспоминаешь фразу КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! В частной школе все нацелено на результат, соответственно абы кого в тренеры не возьмут,а в обычную-три раза в неделю ребята побегают,попрыгают-ну как урок физкультуры с уклоном на футбол!
Ответить
Spirit_78
1626087339
Много Слуцкого везде стало. Но хотелось бы его разочаровать: не страдающие амнезией россияне помнят про позорище на Евро-2016.
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
8
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
3
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
20
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
33
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
20
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
33
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+