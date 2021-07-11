Слуцкий: «Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но делает это неэффективно. Моя частная школа работает лучше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал систему государственных футбольных школ. Траты на них государственных денег неэффективны, считает Слуцкий, который в родном Волгограде содержит свою частную футбольную школу.

«Бюджеты футбольных школ, академий, находящихся в ведении Министерства спорта, выше, чем в частных, но их эффективность ниже. Причина неэффективности в системе, которая насаживается Минспортом. По-другому никак.

Например, в бюджетной школе два обязательных турнира в году и три тренировки в неделю. Ты можешь в этом формате вырастить игрока? Вот и все. Государство тратит огромные деньги на спортивные школы, но это настолько неэффективно.

Мой конкретный частный пример показывает, как в отдельном месте отдельный человек может сделать самую эффективную школу в зоне «Центр», которая включает в себя десять регионов. Большие, не самые последние области. Одна школа, один человек сделал лучше, чем государственная машина в лице Минспорта. За последние четыре года мы передали 12 выпускников в ведущие академии страны. Заработал ли я что-то на этом? Нет, на этом никак не могу заработать», – заверил Слуцкий.

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