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    Слуцкий: «В Волгограде не проводят первенство города, так как не нашлось 200 тысяч рублей на скорую помощь для матчей. Это катастрофа»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблеме, мешающей проводить первенство его родного Волгограда. Власти не могут обеспечить матчи скорой помощью.

    «На данную секунду первенство Волгограда 2021 года не проводилось. Причина в том, что в регламентах прописано, что на каждом матче должна быть скорая помощь. У городского спорткомитета нет средств на скорую, чтобы обеспечить ее на всех матчах. Поэтому решили не проводить первенство города.

    Я понимаю, что это катастрофа. Для мальчишек миллионного города городское первенство – основное соревнование.

    Скорая помощь на одну игру стоит в районе 2 тысяч рублей. В зависимости от возрастной группы набиралось бы порядка десяти команд. Это пять игр в туре – 10 тысяч рублей на тур. То есть проведение одной возрастной группы в плане скорой обошлось бы в районе 200 тысяч рублей. Этой суммы не нашлось у городского спорткомитета», – рассказал Слуцкий.

    • Слуцкий в городе содержит футбольную школу и строит стадион «Бомбонеру».
    • Тренер начинал карьеру в Волгограде.
    • В городе выступает клуб ФНЛ «Ротор».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20862

      bset 3 секунды назад

      Зато 2.5 млн евро тренеру сборной нашлось, у которого в контракте даже не было прописано выйти из группы на Евро, чтобы продолжить работу.

      0
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      Рейтинг: +1238

      Psih86 6 минут назад

      Пока единая россия рулит у нас так будет всегда.

      0
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      Рейтинг: +11539

      paracetamol 24 минуты назад

      То Ротор и вылетел.

      0
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      Рейтинг: +10082

      BRO_football 33 минуты назад

      Ну, все врачи сейчас заняты борьбой с ковидом. Так что скорее всего не то что бы не нашлось денег, а просто врачей не хватает.

      0
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      Рейтинг: +448

      mama1991 > BRO_football 17 минут назад

      ерунда, там нужен обычный дежурный.

      0
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      Рейтинг: +66785

      insider_retro 51 минуту назад

      Слуцкий, всё чаще говорит болезненные вещи без купюр и лжепатриотизма... Не подлизывает и не лебезит... Сборной ему теперь долго не видать...
      Но, как человек и тренер, Леонид, однозначно растёт...

      3
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      Рейтинг: +4506

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Зато сколько разговоров про наследие, национальную идею и прочее. Тьфу, одна болтовня!

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