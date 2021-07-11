Слуцкий: «В Волгограде не проводят первенство города, так как не нашлось 200 тысяч рублей на скорую помощь для матчей. Это катастрофа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблеме, мешающей проводить первенство его родного Волгограда. Власти не могут обеспечить матчи скорой помощью.

«На данную секунду первенство Волгограда 2021 года не проводилось. Причина в том, что в регламентах прописано, что на каждом матче должна быть скорая помощь. У городского спорткомитета нет средств на скорую, чтобы обеспечить ее на всех матчах. Поэтому решили не проводить первенство города.

Я понимаю, что это катастрофа. Для мальчишек миллионного города городское первенство – основное соревнование.

Скорая помощь на одну игру стоит в районе 2 тысяч рублей. В зависимости от возрастной группы набиралось бы порядка десяти команд. Это пять игр в туре – 10 тысяч рублей на тур. То есть проведение одной возрастной группы в плане скорой обошлось бы в районе 200 тысяч рублей. Этой суммы не нашлось у городского спорткомитета», – рассказал Слуцкий.

Слуцкий в городе содержит футбольную школу и строит стадион «Бомбонеру».

Тренер начинал карьеру в Волгограде.

В городе выступает клуб ФНЛ «Ротор».

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