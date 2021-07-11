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  • Слуцкий: «В Волгограде не проводят первенство города, так как не нашлось 200 тысяч рублей на скорую помощь для матчей. Это катастрофа»

Слуцкий: «В Волгограде не проводят первенство города, так как не нашлось 200 тысяч рублей на скорую помощь для матчей. Это катастрофа»

11 июля 2021, 14:57
13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблеме, мешающей проводить первенство его родного Волгограда. Власти не могут обеспечить матчи скорой помощью.

«На данную секунду первенство Волгограда 2021 года не проводилось. Причина в том, что в регламентах прописано, что на каждом матче должна быть скорая помощь. У городского спорткомитета нет средств на скорую, чтобы обеспечить ее на всех матчах. Поэтому решили не проводить первенство города.

Я понимаю, что это катастрофа. Для мальчишек миллионного города городское первенство – основное соревнование.

Скорая помощь на одну игру стоит в районе 2 тысяч рублей. В зависимости от возрастной группы набиралось бы порядка десяти команд. Это пять игр в туре – 10 тысяч рублей на тур. То есть проведение одной возрастной группы в плане скорой обошлось бы в районе 200 тысяч рублей. Этой суммы не нашлось у городского спорткомитета», – рассказал Слуцкий.

  • Слуцкий в городе содержит футбольную школу и строит стадион «Бомбонеру».
  • Тренер начинал карьеру в Волгограде.
  • В городе выступает клуб ФНЛ «Ротор».

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ротор Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1626007455
Зато сколько разговоров про наследие, национальную идею и прочее. Тьфу, одна болтовня!
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insider_retro
1626009496
Слуцкий, всё чаще говорит болезненные вещи без купюр и лжепатриотизма... Не подлизывает и не лебезит... Сборной ему теперь долго не видать... Но, как человек и тренер, Леонид, однозначно растёт...
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BRO_football
1626010571
Ну, все врачи сейчас заняты борьбой с ковидом. Так что скорее всего не то что бы не нашлось денег, а просто врачей не хватает.
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paracetamol
1626011097
То Ротор и вылетел.
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Psih86
1626012169
Пока единая россия рулит у нас так будет всегда.
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Боцман59rus
1626014479
- это все наверное из за лимита
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derrik2000
1626015873
Молодец! Искренне заботится о развитии футбола в роднных местах и хочет, чтобы Сталинград (Волгоград) снова стал одним из центров российской "игры ногами в мяч". )) Достойный пример для подражания.
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aaaaahhhh
1626017141
Да Здравствует партия и правительство !!! Ура товарищи УРА!!!". Все у нас хорошо и будет еще лучше...
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житель СПб
1626020624
Да, и это все, что надо знать о нашем футболе. Но я бы не стал все шишки только на власть складывать (с ней итак все понятно). А что, бизнесменов в миллионном городе мало? Миллионеров? Так что это не только про тех, кто принимает решения. Это про всех, у кого деньги в нашей стране.
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general.lizyukov
1626021625
При имеющейся пандемии скорая для спортивного турнира... Ну, спонсора бы нашли, в чем проблемы? Уверен, что родители этих мальчишек скинулись бы по 2000 за матч-то. если б не ковид - надо было бы в полный рост костерить государственных чинуш. Но не в текущей ситуации.
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