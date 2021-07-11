Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказал мнение, что нужно делать в стране для развития футбола. Он предлагает вкладывать больше денег.

«Мы должны в первую очередь вкладывать огромные деньги в детско-юношеский футбол, как это делают «Зенит» и другие большие клубы, если хотим через пять-шесть лет видеть хороших, качественных игроков. Иначе у нас не окажется развития: раз в год будет выстреливать всего один футболист.

У ребят должен быть переход из молодежного футбола во взрослый, чтобы они играли и прогрессировали. Не каждый, переходя во взрослый футбол, сможет показать результат, но шанс нужен! И мы обязаны его давать. А просто сидеть и говорить, что у нас нет футболистов… Мы много можем говорить о том, чего у нас нет в стране. Но прежде всего нужно развивать детско-юношеский футбол, давать площадку для игр, чтобы ребята играли на профессиональном уровне. Считаю, молодые футболисты не могут проявить себя в первой лиге», – сказал Оздоев.

На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).

В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал в группе последним.

В сентябре «Зенит» вновь стартует в группе Лиги чемпионов.

Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»