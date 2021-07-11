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  • Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

11 июля 2021, 14:22
15

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказал мнение, что нужно делать в стране для развития футбола. Он предлагает вкладывать больше денег.

«Мы должны в первую очередь вкладывать огромные деньги в детско-юношеский футбол, как это делают «Зенит» и другие большие клубы, если хотим через пять-шесть лет видеть хороших, качественных игроков. Иначе у нас не окажется развития: раз в год будет выстреливать всего один футболист.

У ребят должен быть переход из молодежного футбола во взрослый, чтобы они играли и прогрессировали. Не каждый, переходя во взрослый футбол, сможет показать результат, но шанс нужен! И мы обязаны его давать. А просто сидеть и говорить, что у нас нет футболистов… Мы много можем говорить о том, чего у нас нет в стране. Но прежде всего нужно развивать детско-юношеский футбол, давать площадку для игр, чтобы ребята играли на профессиональном уровне. Считаю, молодые футболисты не могут проявить себя в первой лиге», – сказал Оздоев.

  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
  • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал в группе последним.
  • В сентябре «Зенит» вновь стартует в группе Лиги чемпионов.

Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (15)
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Пельш 1
1626005809
Интересно, уж не свои ли ты вкладывать собрался?
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NewLife
1626005900
Раньше в одной из аллей при входе в Лужники висело громадное панно с футболистами в игре и надписью: в СССР в футбол играют миллионы ! Очень долго внизу картины не стирали подпись: а толку нет ! 3,14здить легко, но действительно заниматься детским футболом очень трудно - просто некопетентный и профнепригодный РФС с этим не справляется.
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vladimir-7
1626007584
Что-то разговорился Оздоев и всё о Зените, неужели его отдают куда-то в аренду
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Skull_Boy
1626007988
Серьезно миллионы, а где тогда молодые игроки Зенита то, что-то не видать
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Sancho010365
1626008233
Организация футбола в России это как образец тому, как не нужно делать. Выстроенная система бабла и никого не интересует результат. Это убивает футболистов, единицы вырастают. Всех устраивает, даже если рейтинг команд в Европе будет на уровне Кипра или Косово.
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Garrincha58
1626008808
Оздоев что то тебя сегодня много балабол лучше бы так играл как языком чесать за последние 15 лет ни одного своего воспитанника в команде и это ты чудак называешь вкладыванием денег в детский футбол уж мне то не втирай я то точно знаю как в Питере и кто занимается детским футболом
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vmonomah17
1626029194
Согласен. Приятно смотреть, как играют воспитанники Зенита питерцы Малком, Азмун, Ловрен и Дриусси))) А в зените то вообще воспитанники есть, кроме Кержакова?)))
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Иван Петров 1986
1626084421
Как же ты уже всех заколебал. Твои умные речи уже всем надоели. Что теперь вместо зюбы будешь всех доставать?
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