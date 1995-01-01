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    Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказал мнение, что нужно делать в стране для развития футбола. Он предлагает вкладывать больше денег.

    «Мы должны в первую очередь вкладывать огромные деньги в детско-юношеский футбол, как это делают «Зенит» и другие большие клубы, если хотим через пять-шесть лет видеть хороших, качественных игроков. Иначе у нас не окажется развития: раз в год будет выстреливать всего один футболист.

    У ребят должен быть переход из молодежного футбола во взрослый, чтобы они играли и прогрессировали. Не каждый, переходя во взрослый футбол, сможет показать результат, но шанс нужен! И мы обязаны его давать. А просто сидеть и говорить, что у нас нет футболистов… Мы много можем говорить о том, чего у нас нет в стране. Но прежде всего нужно развивать детско-юношеский футбол, давать площадку для игр, чтобы ребята играли на профессиональном уровне. Считаю, молодые футболисты не могут проявить себя в первой лиге», – сказал Оздоев.

    • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
    • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал в группе последним.
    • В сентябре «Зенит» вновь стартует в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6749

      Cleaner 16 минут назад

      Ничего и никуда Зенит не вкладывает! Зенит - голодранец на содержании Газпрома...(((

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      Рейтинг: +355

      ПалкоВводецъ > Cleaner 1 секунду назад

      У Зенита больше 20 школ по стране. СкоКа там у конной армии школ? Не слышал про такие. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13493

      Garrincha58 1 час назад

      Оздоев что то тебя сегодня много балабол лучше бы так играл как языком чесать за последние 15 лет ни одного своего воспитанника в команде и это ты чудак называешь вкладыванием денег в детский футбол уж мне то не втирай я то точно знаю как в Питере и кто занимается детским футболом

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      Рейтинг: +7594

      KPCCSPB > Garrincha58 37 минут назад

      Керж есть.

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      Рейтинг: +79

      Sancho010365 1 час назад

      Организация футбола в России это как образец тому, как не нужно делать. Выстроенная система бабла и никого не интересует результат. Это убивает футболистов, единицы вырастают. Всех устраивает, даже если рейтинг команд в Европе будет на уровне Кипра или Косово.

      0
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      Рейтинг: +12515

      Skull_Boy 1 час назад

      Серьезно миллионы, а где тогда молодые игроки Зенита то, что-то не видать

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      Рейтинг: +19088

      vladimir-7 1 час назад

      Что-то разговорился Оздоев и всё о Зените, неужели его отдают куда-то в аренду

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      Рейтинг: +13493

      Garrincha58 > vladimir-7 1 час назад

      лучше бы он вообще куда нибудь в Турцию свалил

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      Рейтинг: +8879

      NewLife 1 час назад

      Раньше в одной из аллей при входе в Лужники висело громадное панно с футболистами в игре и надписью: в СССР в футбол играют миллионы ! Очень долго внизу картины не стирали подпись: а толку нет !
      3,14здить легко, но действительно заниматься детским футболом очень трудно - просто некопетентный и профнепригодный РФС с этим не справляется.

      2
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      Рейтинг: +760

      Пельш 1 1 час назад

      Интересно, уж не свои ли ты вкладывать собрался?

      0
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      Рейтинг: -71

      Землякруглая 2 часа назад

      Вот иди и вложи. А не пи.ди.

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