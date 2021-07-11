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Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

11 июля 2021, 12:16
46

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что клуб может проходить соперников в плей-офф Лиги чемпионов. Игрок призвал реально смотреть на вещи.

«Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моe мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» ещe реально, имея определeнный бюджет. Но дальше – шансы малы. Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» – у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» – вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра – иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим еe выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», – сказал Оздоев.

  • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал в группе последним.
  • В сентябре «Зенит» вновь стартует в группе Лиги чемпионов.
  • Последним клубом РПЛ, дошедшим до 1/4 финала Лиги чемпионов, был ЦСКА в 2010 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (46)
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Derzkiy1
1625996181
Каждый год у Зенита проходная группа в ЛЧ, но они занимают последнее пестро, не в силах обыграть вообще никого в ЛЧ! О чем речь вообще?
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R_a_i_n
1625996493
Положи джойстик и иди тренируйся.
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серега кашин
1625997346
в игрушки переиграл и бредит
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Сильвербой
1625997603
Не успело говно обтечь с подбородка после просера на ЧЕ, как уже "суперзвезда" собрался в 1/4 ЛЧ!? Он случайно не забыл, что и благодаря "купленному чемпиону" тоже, мы вылетели из первой семерки и теперь вы, будете в 3-й корзине при жеребьевке, а следовательно 4-е место в группе по итогам турнира!
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Solist345345
1625998732
Бл@, хоть бы на чём-то основывались эти слова. Такое впечатление, что на последних турнирах совсем немного не хватило: ЧЕ-2020, прошлые ЛЧ. Откуда брать веру и надежду? Болеть конечно же будем, но как уже з@***** эти пи&дуны. Не тратьте время, лучше тренируйтесь.
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PAREVG.
1625998739
Разве что, только в плей-стейшн.
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Plyash
1626000394
Главного словоблуда уволили,как тут же объявился претендент на его место.Свято место пусто не бывает.
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Hektor 84
1626001866
Ну да вы же каждый сезон до полуфинала доходите)))) смешной долбоящер надеюсь на евро были твои последние матчи за сборную! И больше в сборную это недоразумение вызывать не будут.
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Боцман59rus
1626002581
из матча в матч, на всех уровнях, за клуб и за сборную их тыкают мордой в гавно, показывая им место, в этой системе координат...... и вот пля такое заявить, это же насколько надо быть eп@нутым, во всех смыслах этого слова)))
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NewLife
1626005200
"Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду" Они не потому выигрывают ЛЧ, что у них бюджеты по миллиарду, а у них бюджеты по миллиарду потому что они выигрывают ЛЧ и все, что можно. Хоть триллион вложите в немытых, все равно с тренеришкой отстоевым и зюбой им, без судейских дрожжей в еврокубках светит только позор.
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