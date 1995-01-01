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    Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что клуб может проходить соперников в плей-офф Лиги чемпионов. Игрок призвал реально смотреть на вещи.

    «Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моe мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» ещe реально, имея определeнный бюджет. Но дальше – шансы малы. Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» – у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» – вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

    Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра – иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим еe выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», – сказал Оздоев.

    • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал в группе последним.
    • В сентябре «Зенит» вновь стартует в группе Лиги чемпионов.
    • Последним клубом РПЛ, дошедшим до 1/4 финала Лиги чемпионов, был ЦСКА в 2010 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии16
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      Рейтинг: +112

      Glebson 1 минуту назад

      Зениту хотя бы нацелиться на победу в Лиге Европы.

      0
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      Рейтинг: +6490

      playsh 9 минут назад

      Главного словоблуда уволили,как тут же объявился претендент на его место.Свято место пусто не бывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3037

      Алехсбургер. 13 минут назад

      переплатил спичрайтеру...

      2
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      Рейтинг: +10

      wago42 30 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +3015

      PAREVG. 36 минут назад

      Разве что, только в плей-стейшн.

      3
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      Рейтинг: +120

      Solist345345 36 минут назад

      Бл@, хоть бы на чём-то основывались эти слова. Такое впечатление, что на последних турнирах совсем немного не хватило: ЧЕ-2020, прошлые ЛЧ. Откуда брать веру и надежду? Болеть конечно же будем, но как уже з@***** эти пи&дуны. Не тратьте время, лучше тренируйтесь.

      4
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      Рейтинг: -361

      Аден 39 минут назад

      бЗениту посилам занять 4 место в группе, это предел для этой помойки. бу-га-а оздойка вальтует.

      3
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      Рейтинг: +5232

      Fusballer 40 минут назад

      Спартак дойдёт до финала ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +3037

      Алехсбургер. > Fusballer 12 минут назад

      не руй сомневаться..

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      Рейтинг: +7591

      KPCCSPB 44 минуты назад

      Забавно, что Оздоев несёт чушь, и скоро его не будет в клубе, но и свиньи вылезли со своим мнением, а ведь сриптак даже отбор в группу ЛЕ пройти не может, что уж там за ЛЧ. В августе убедимся кстати.

      2
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      Рейтинг: +7172

      Сильвербой 55 минут назад

      Не успело говно обтечь с подбородка после просера на ЧЕ, как уже "суперзвезда" собрался в 1/4 ЛЧ!? Он случайно не забыл, что и благодаря "купленному чемпиону" тоже, мы вылетели из первой семерки и теперь вы, будете в 3-й корзине при жеребьевке, а следовательно 4-е место в группе по итогам турнира!

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