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    Оздоев: «После гола Дзюбы в матче с Данией мы думали, что сейчас дожмем, перевернем»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал об эмоциях команды в последнем матче Евро-2020 против Дании (1:4). По итогам встречи россияне покинули турнир.

    – Гол Артема Дзюбы с пенальти вернул в вас веру в то, что это шанс и все может закончится иначе?

    – Мы так же думали об этом: вот сейчас дожмем, перевернем. Но они использовали свои моменты.

    – Как отреагировали на ошибку Романа Зобнина, не злились на него?

    – Да нет, я его поддерживаю. Мы приятели, хорошо общаемся, с добротой к нему отношусь. Каждый игрок может ошибиться. Мы – одна команда. Это было бы неэтично, не по-дружески, не по-товарищески так поступить – обвинить в чем-то другого игрока, что он чего-то не сделал или сделал не так. Раз мы одна команда, значит все проиграли. Начиная от тренерского штаба и заканчивая администраторами. Потому что делаем одно дело. А обвинять кого-то – это не по мне.

    • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
    • Оздоев был в сборной, когда она доходила до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6749

      Cleaner 17 минут назад

      С Оздоевым в составе и второй состав Лихтенштейна дожать проблематично. Сидел бы молча, футболер...(((

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      Рейтинг: +633

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Чегоооооооо?? Чего вы думали там?? Вы по полю пешком ходили блеееааатьь...

      0
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      Рейтинг: +7755

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Лучше бы , журналист спросил его , зачем он прячется , чтобы ему не давали пас , что ли ?!

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