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  • Оздоев: «После гола Дзюбы в матче с Данией мы думали, что сейчас дожмем, перевернем»

Оздоев: «После гола Дзюбы в матче с Данией мы думали, что сейчас дожмем, перевернем»

11 июля 2021, 16:10
6

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал об эмоциях команды в последнем матче Евро-2020 против Дании (1:4). По итогам встречи россияне покинули турнир.

– Гол Артема Дзюбы с пенальти вернул в вас веру в то, что это шанс и все может закончится иначе?

– Мы так же думали об этом: вот сейчас дожмем, перевернем. Но они использовали свои моменты.

– Как отреагировали на ошибку Романа Зобнина, не злились на него?

– Да нет, я его поддерживаю. Мы приятели, хорошо общаемся, с добротой к нему отношусь. Каждый игрок может ошибиться. Мы – одна команда. Это было бы неэтично, не по-дружески, не по-товарищески так поступить – обвинить в чем-то другого игрока, что он чего-то не сделал или сделал не так. Раз мы одна команда, значит все проиграли. Начиная от тренерского штаба и заканчивая администраторами. Потому что делаем одно дело. А обвинять кого-то – это не по мне.

  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
  • Оздоев был в сборной, когда она доходила до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Дания Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1626009387
Лучше бы , журналист спросил его , зачем он прячется , чтобы ему не давали пас , что ли ?!
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R_a_i_n
1626010657
Чегоооооооо?? Чего вы думали там?? Вы по полю пешком ходили блеееааатьь...
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Fusballer
1626013874
Гол не трудовой, а нелепый пеналь. На ход матча не повлиял абсолютно.
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balam
1626026057
а потом вас перевернули
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Hektor 84
1626039979
Кого вы там дожать собирались смешной долбонавт? Лучше молчи))))) а то один уже договорился
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Томик
1626042014
Поддерживатель. Надеюсь у нового главного тренера сборной ты и близко к расположению сборной не подойдёшь.
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