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    Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается»

    Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к болельщикам петербургской команды.

    «Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой «Вираж». Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года – это большой срок.

    За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.

    Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелегкие моменты, в трудные моменты и когда у нас все было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом.

    Я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: «Огромное спасибо!». Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.

    Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Были и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, трудяга, который делал все для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью», – сказал Лунев в видео, опубликованном в инстаграме.

    • 29-летний голкипер перешел в «Байер» на правах свободного агента.
    • Лунев выступал за «Зенит» с декабря 2016 года.
    • На его счету 118 матчей и 100 пропущенных голов.

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    Источник: Инстаграм Андрея Лунева

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1298

      Ловкий Бубен 11 минут назад

      Спасибо, удачи тебе Андрюха, будем болеть за тебя !

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      Рейтинг: +3023

      Алехсбургер. 53 минуты назад

      Иди ..уже....
      нам слёз не вытирай..
      Пиз.Дуй.
      Тебя мы не забудем.
      Но!
      Играй.))

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