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  • Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается»

Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается»

10 июля 2021, 17:28
4

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к болельщикам петербургской команды.

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой «Вираж». Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года – это большой срок.

За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.

Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелегкие моменты, в трудные моменты и когда у нас все было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом.

Я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: «Огромное спасибо!». Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.

Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Были и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, трудяга, который делал все для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью», – сказал Лунев в видео, опубликованном в инстаграме.

  • 29-летний голкипер перешел в «Байер» на правах свободного агента.
  • Лунев выступал за «Зенит» с декабря 2016 года.
  • На его счету 118 матчей и 100 пропущенных голов.

Источник: Инстаграм Андрея Лунева
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Алехсбургер.
1625927840
Иди ..уже.... нам слёз не вытирай.. Пиз.Дуй. Тебя мы не забудем. Но! Играй.))
Ответить
Ловкий Бубен
1625930349
Спасибо, удачи тебе Андрюха, будем болеть за тебя !
Ответить
вальтер79
1625932081
спасибки Андрюха удачи в германии завоюй сердца болел Байера также как наши Зенитовские
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Вомбат
1625938688
А Лунев не боится, что от него уйдет украинский агент, пристроивший его в Байер? Тот давеча признался, что ненавидит Зенит.
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