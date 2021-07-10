Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к болельщикам петербургской команды.

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой «Вираж». Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года – это большой срок.

За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.

Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелегкие моменты, в трудные моменты и когда у нас все было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом.

Я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: «Огромное спасибо!». Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.

Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Были и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, трудяга, который делал все для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью», – сказал Лунев в видео, опубликованном в инстаграме.