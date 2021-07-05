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  • «Станислав Саламович – квалифицированный тренер»: Жирков поддержал Черчесова

«Станислав Саламович – квалифицированный тренер»: Жирков поддержал Черчесова

5 июля 2021, 09:15
29

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки – достаточно тяжелые, что, впрочем, не удивительно.

К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович – квалифицированный, очень требовательный тренер. В тоже время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора.

Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира-2018, но и работая в таких клубах как «Динамо», «Легия» и других.

Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несет вся команда», – сказал Жирков.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Черчесов тренирует сборную с августа 2016 года.
  • 37-летний Жирков на этом чемпионате Европы принял участие только в одном матче, а остальные пропустил из-за травмы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Жирков Юрий
Комментарии (29)
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jek718875
1625471376
Этоже надо так деньги любить, должен уже на печке сидеть
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САДЫЧОК
1625471454
Черчесов о Жиркове-Это самый молодой игрок !
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portero
1625471619
Все ветераны за саламыча, он их в сборную берет... значит платят им за игры в сборной, иначе бы они туда не рвались....
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NewLife
1625472208
После высказываний Кудряшева и Жиркова понятно, что личная преданность это основной критерий, по которому подбирается состав сборной, как, впрочем, и в других областях нашей жизни - главное лизать, а не конкурировать.
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derrik2000
1625472316
Юрик живёт надеждой, что своё 50-летие он отметит игроком сбродной РАссЕи! )) ПОКА его надежда имеют под собой основания.
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Garrincha58
1625474995
Жирков тебе давно пора на Матч ТВ в аналитики хотя ты и двух слов связать не можешь
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jek718875
1625476809
ЭТОТ КВАЛИФИЦИРОВАНЫЙ тренер,НА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИИ,ПОКАЗАЛ ВСЕМ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ(его место в программе ПЕТРОСЯНА)
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paracetamol
1625477211
Нашел кого хвалить. Где результат, Юра!?
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Fusballer
1625477643
Футболёры, чинуши и прочие медийные лица: о Черчесове как о покойнике - либо хорошо, либо ничего.
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American-Patriot
1625477930
Отношение Черчесова к Миранчукам, для меня, было вполне достаточно, чтобы сложить о нем мнение.
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