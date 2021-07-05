«Станислав Саламович – квалифицированный тренер»: Жирков поддержал Черчесова

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки – достаточно тяжелые, что, впрочем, не удивительно.

К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович – квалифицированный, очень требовательный тренер. В тоже время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора.

Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира-2018, но и работая в таких клубах как «Динамо», «Легия» и других.

Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несет вся команда», – сказал Жирков.