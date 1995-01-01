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    «Станислав Саламович – квалифицированный тренер»: Жирков поддержал Черчесова

    Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.

    «На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки – достаточно тяжелые, что, впрочем, не удивительно.

    К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

    Станислав Саламович – квалифицированный, очень требовательный тренер. В тоже время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора.

    Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира-2018, но и работая в таких клубах как «Динамо», «Легия» и других.

    Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несет вся команда», – сказал Жирков.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Черчесов тренирует сборную с августа 2016 года.
    • 37-летний Жирков на этом чемпионате Европы принял участие только в одном матче, а остальные пропустил из-за травмы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +48888

      portero 11 секунд назад

      Все ветераны за саламыча, он их в сборную берет... значит платят им за игры в сборной, иначе бы они туда не рвались....

      0
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      Рейтинг: +7709

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Черчесов о Жиркове-Это самый молодой игрок !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      jek718875 4 минуты назад

      Этоже надо так деньги любить, должен уже на печке сидеть

      1
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      Рейтинг: +536

      RJM555 1 час назад

      Уж лучше Черчесов чем те кого называют

      0
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      Рейтинг: +5804

      Томик 1 час назад

      Может он по борьбе квалифицированный тренер?

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      Рейтинг: +4752

      Давид59 1 час назад

      Жирков, похоже издевается над Саламычем. Особенно по части "чувства юмора"

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      Рейтинг: +6202

      серега кашин 1 час назад

      правильно при ком этот пенсионер будет играть

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