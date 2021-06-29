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  • Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»

Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»

29 июня 2021, 23:25
8

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выступил за введение потолка зарплат для молодых футболистов в РПЛ.

«Чемпионат у нас стал слабее, это понятно. Раньше были такие легионеры – в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать.

Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что там не у всех команд есть финансы. Поэтому они за 10-15 тысяч евро уезжают в Европу. Я со многими знаком и общаюсь – все уезжают.

А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель – и уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе, в мире. Ну в мире не очень – впервые за 12 лет вышли, можно сказать, успешно.

Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идет», – сказал Ещенко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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Spirit_78
1625003617
Когда сам играл - наверное, не особо за такие инициативы выступал?)
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Ellesar North
1625005080
теперь об ля к да оздоев
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Дядя Серёжа
1625015433
МРОТ в России установлен.
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Dr.Metal
1625027898
Ага и себе раз в 10 уменьши для начала, Андрюша
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житель СПб
1625029949
А капитан вчерашнего матча Спартака - почему взрослым не установить потолок зарплат? Чтобы они и ты не играли так, как вчера?
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alefreddy
1625035669
верно говорит бешеные деньги Газ Пром вываливает зачем к чему то стремиться и так хорошо а остальным нужно за Газом тянутся
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maygli
1625055295
Ещенко в РФС!
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