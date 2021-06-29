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    Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выступил за введение потолка зарплат для молодых футболистов в РПЛ.

    «Чемпионат у нас стал слабее, это понятно. Раньше были такие легионеры – в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать.

    Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что там не у всех команд есть финансы. Поэтому они за 10-15 тысяч евро уезжают в Европу. Я со многими знаком и общаюсь – все уезжают.

    А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель – и уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе, в мире. Ну в мире не очень – впервые за 12 лет вышли, можно сказать, успешно.

    Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идет», – сказал Ещенко.

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    Источник: Sport24

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    29.06.2021 23:25
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