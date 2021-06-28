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Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева»

28 июня 2021, 10:28
18

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев находился в сфере интересов «Кристал Пэлас».

– За последнее время к вам обращались из Европы по поводу российских игроков?

– К сожалению, раньше чаще обращались. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история – «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло.

  • 24-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
  • В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Кристал Пэлас Соболев Александр
Комментарии (18)
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кто там
1624867429
Лол) Он бы в АПЛ 95% процентов времени колобком по полю катался изображая вселенские муки, задавили бы там нашего могучего мальчика(
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Arturashvilli
1624868464
Если ставку на него делать будут, то почему бы не пойти, хоть и нытик, но с характером.
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vladimir-7
1624870049
Кристал Пэлас посмотрел восходящую "звезду" РПЛ и весь интерес к Соболеву отпал, да и к тому же в АПЛ нет дельфинария для него.
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JTherry
1624873134
рассказы агентов все больше походят на "сказки" про то, что в очередной раз какой-то клуб АПЛ решил купить - то Чалова, то Соболева, то Влашича, то Крала... в результате - все будут играть в РПЛ, "дозревать" до уровня премьер-лиги... кто же из них уйдет от такой "кормушки" в РПЛ...)
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NewLife
1624875094
Кристал ? У нас хрустальных и без Соболя хватает. Все дети лимита до его отмены будут играть в рпл.
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wago42
1624876316
Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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paracetamol
1624877833
Пусть берут, может человека сделают из симулянта.
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jek718875
1624878205
Они в курсе, что он знаменитый ныряльщик
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vladimir-7
1624883070
Кристал Пэласу шкурка соболя не понравилась, дырявая, хотя зверек молодой, но уж плохо стоит на лапах, все время падает, в общем не для АПЛ.
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derrik2000
1624891706
"«Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло." Если бы именно ХОТЕЛ, то обязательно вступил бы в переговоры. А так напоминает: - Алё, это Спартак? Это из Крисоал Пэлас, АПЛ, звонят. У вас есть такой нападающий Соболев? - Есть. А что, хотите приобрести? - Да упаси Бог! Кроссворд разгадываем: "Российский футбольный нападающий". Семь букв. )))
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