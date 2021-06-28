Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев находился в сфере интересов «Кристал Пэлас».
– За последнее время к вам обращались из Европы по поводу российских игроков?
– К сожалению, раньше чаще обращались. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история – «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло.
- 24-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»