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    Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев находился в сфере интересов «Кристал Пэлас».

    – За последнее время к вам обращались из Европы по поводу российских игроков?

    – К сожалению, раньше чаще обращались. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история – «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло.

    • 24-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18651

      vladimir-7 51 секунду назад

      Кристал Пэлас посмотрел восходящую "звезду" РПЛ и весь интерес
      к Соболеву отпал, т.к. в АПЛ нет дельфинария.

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      Рейтинг: +36

      Arturashvilli 23 минуты назад

      Если ставку на него делать будут, то почему бы не пойти, хоть и нытик, но с характером.

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      Рейтинг: +3177

      Snek 23 минуты назад

      Если это правда, то лучше ему уходить.

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      Рейтинг: +1397

      кто там 40 минут назад

      Лол) Он бы в АПЛ 95% процентов времени колобком по полю катался изображая вселенские муки, задавили бы там нашего могучего мальчика(

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      Рейтинг: +5751

      Томик 48 минут назад

      Многих наших футболистов хотят взять, а потом узнают, что надо деньги платить за них и, что ещё более странно, им и история заканчивается.

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      Рейтинг: +9457

      Литейный4 1 час назад

      Этот дельфин может нырять только в российской среде судейства. Гыгыгы

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