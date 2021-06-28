Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Соболев находился в сфере интересов «Кристал Пэлас».

– За последнее время к вам обращались из Европы по поводу российских игроков?

– К сожалению, раньше чаще обращались. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история – «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло.