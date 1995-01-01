«Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

Не очень это понимаю как работает)
Клуб хочет приобрести игрока, ок, значит у тренера есть представление какой ему нужен игрок и поэтому скауты подбирают игроков по нужным параметрам если в случае неудачи с основным кандидатом, подписать +/- такого же.
И теперь вопрос. В чём похожи Кейн и Гризман? Француз и старше и другого типа игрок + играющий только в Испании.. Так чем они +/- похожи с Кейном, раз он альтернативный вариант? Или МС не важно и это покупка ради покупки? Или лысый так хочет помочь барселоне разгрузив их ЗП ведомость что бы те переподписали главного *патриота* команды?
«Манчестер Сити» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.
По информации Manchester Evening News, приоритетная трансферная цель клуба – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Однако договориться о покупке англичанина пока не удается, поэтому уже прорабатывается альтернативный вариант – подписание нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру 30-летнего француза.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.