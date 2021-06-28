«Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

«Манчестер Сити» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.
По информации Manchester Evening News, приоритетная трансферная цель клуба – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Однако договориться о покупке англичанина пока не удается, поэтому уже прорабатывается альтернативный вариант – подписание нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру 30-летнего француза.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Источник: Manchester Evening News