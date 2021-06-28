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  • «Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

«Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

28 июня 2021, 09:19
2

«Манчестер Сити» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

По информации Manchester Evening News, приоритетная трансферная цель клуба – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Однако договориться о покупке англичанина пока не удается, поэтому уже прорабатывается альтернативный вариант – подписание нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру 30-летнего француза.

  • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
  • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Гризманн Антуан Кейн Гарри
Комментарии (2)
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кто там
1624866790
Не очень это понимаю как работает) Клуб хочет приобрести игрока, ок, значит у тренера есть представление какой ему нужен игрок и поэтому скауты подбирают игроков по нужным параметрам если в случае неудачи с основным кандидатом, подписать +/- такого же. И теперь вопрос. В чём похожи Кейн и Гризман? Француз и старше и другого типа игрок + играющий только в Испании.. Так чем они +/- похожи с Кейном, раз он альтернативный вариант? Или МС не важно и это покупка ради покупки? Или лысый так хочет помочь барселоне разгрузив их ЗП ведомость что бы те переподписали главного *патриота* команды?
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Skull_Boy
1624975141
И Барса наверно вздохнет, хоть от одного дерева избавятся
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