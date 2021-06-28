«Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

«Манчестер Сити» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

По информации Manchester Evening News, приоритетная трансферная цель клуба – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Однако договориться о покупке англичанина пока не удается, поэтому уже прорабатывается альтернативный вариант – подписание нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру 30-летнего француза.