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    «Манчестер Сити» может купить Гризманна, если не подпишет Кейна

    «Манчестер Сити» хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

    По информации Manchester Evening News, приоритетная трансферная цель клуба – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    Однако договориться о покупке англичанина пока не удается, поэтому уже прорабатывается альтернативный вариант – подписание нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола одобрил кандидатуру 30-летнего француза.

    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1397

      кто там 50 минут назад

      Не очень это понимаю как работает)

      Клуб хочет приобрести игрока, ок, значит у тренера есть представление какой ему нужен игрок и поэтому скауты подбирают игроков по нужным параметрам если в случае неудачи с основным кандидатом, подписать +/- такого же.

      И теперь вопрос. В чём похожи Кейн и Гризман? Француз и старше и другого типа игрок + играющий только в Испании.. Так чем они +/- похожи с Кейном, раз он альтернативный вариант? Или МС не важно и это покупка ради покупки? Или лысый так хочет помочь барселоне разгрузив их ЗП ведомость что бы те переподписали главного *патриота* команды?

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