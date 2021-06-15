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  • «Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» – Оличу, уволенному из ЦСКА

«Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» – Оличу, уволенному из ЦСКА

15 июня 2021, 23:29
41

«Спартак» пошутил об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

  • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Олич Ивица
Комментарии (41)
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Fusballer
1623789946
Главное, чтобы подобного повода для шуток про Виторию не было.
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NewLife
1623790485
Безвкусная шутка, если это шутка.
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DOCTOR PENALTY
1623791501
Не смешно, даже пошло. Какая-то херня происходит с нашим клубом. (((
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slavа0508
1623792036
Пресс служба у нас чудит конкретно , шутки на уровне пациента ,,Кащенко" мне лично становится стыдно за клуб,,,
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Plyash
1623794262
Всё это на уровне клиники им.Кащенко,это точно подмечено.Только и остаётся,что стебаться друг перед другом.Всё это напоминает поведение идиота Дзюбы вчерашних дней,любившего приколоться над кем угодно и по любому поводу.Вот и расхлёбывает до сих пор,юродивый. Спартачи - Армейцы,вы же одной крови,Московской.Не уподобляйтесь тупарям чужегородним.
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mirspirs25
1623797015
Ладно-ладно, главное после суда Газика не забудьте поблагодарить. Каких-то даунов отбитых набрали в пресс-штаб, что этот конченый «боксер» фетисов, что сммщик убогий. Очень смешно поплясать на костях, ума палата
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апоголлл
1623799862
плоский юмор,печально.
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Shotlandets86
1623820226
Мдэээ... Пресс-службу, конечно, мясу надо менять, который раз посещает чувство испанского стыда при просмотре их высеров.
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Чермындыр
1623824563
Посмотрим как по осени будут шутить над Виторией, и сколько неустойки федунец заплатит ему
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vladimir-7
1623825712
Можно понять, когда болельщики между собой обмениваются уколами друг друга, но когда это выходит на уровень руководящего состава клуба, то это недопустимо, а ведь было наказание и предупреждение о соблюдении этических норм, но все равно не могут они не вылить свою желчь, забыли, что есть ваша собственная канализация, используйте её для очистки своего организма, оставьте остальные команды в покое.
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