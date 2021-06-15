«Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» – Оличу, уволенному из ЦСКА

«Спартак» пошутил об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
- ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.
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Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»
Источник: твиттер «Спартака»