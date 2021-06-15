«Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» – Оличу, уволенному из ЦСКА

«Спартак» пошутил об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий .

. Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Не представляем наши дерби без Ивицы Олича.Спасибо за сезон, легенда. pic.twitter.com/G9Gyhhz6Hg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 15, 2021

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»