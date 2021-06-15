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    «Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» – Оличу, уволенному из ЦСКА

    «Спартак» пошутил об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

    «Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
    • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

    Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    15.06.2021 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8447

      NewLife 15 минут назад

      Безвкусная шутка, если это шутка.

      0
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      Рейтинг: +4775

      Fusballer 24 минуты назад

      Главное, чтобы подобного повода для шуток про Виторию не было.

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