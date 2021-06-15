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    Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

    Ивица Олич назвал причину ухода с поста главного тренера ЦСКА.

    «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

    Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.

    Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.

    Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», – сказал Олич.

    • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта.
    • Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
    • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    15.06.2021 22:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +69

      Sancho010365 29 секунд назад

      Для такого клуба это просто жах, говорит о многом! Ничего хорошего, руководству на тренеров наплевать и на болельщиков тоже. Посмотрите Мальдини, Олич! И все бегут, значит не всё славно. Они приходят, чтобы что-то улучшить, добиться а тут стена. Нормальные тренеры после такого не придут. Мы ходим на стадион, за кого болеть, смотреть некого, руководству наплевать и это не только в ЦСКА. А как бороться с этим. Просто вообще перестать ходить на стадионы, показать наплевательское отношение и к ним, заставить поменять что-то в российском чемпионате, за сборную после матча Германия-Франция вообще говорить не хочу.

      0
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      Рейтинг: +364

      BuenosArgentina 1 минуту назад

      Свинское отношение к человеку , скотское что ещё сказать

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      Рейтинг: +891

      Semargl18 16 минут назад

      Нет денег на трансферы играй тем что есть... заболотного вон на... вот и ушел.

      0
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      Рейтинг: +1088

      vmonomah17 44 минуты назад

      Видимо Олича нанимали по 44фз о госзакупках))

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      Рейтинг: +4775

      Fusballer 48 минут назад

      До матча не обсуждали будущее разве? Понаберут эффективных менеджеров(((

      0
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      Рейтинг: +803

      dimag 57 минут назад

      "другое видение работы и будущего первой команды" , это возможно - у Орешкина не получилось, у Бабаева тоже , дали вернутся и порулить Гинеру, отсюда и Леша Березуцкий. Главное чтобы не получилось как в известной басне - Лебедь, Рак и Щука.

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      Рейтинг: +5955

      Cleaner 1 час назад

      К Оличу вопросов нет. А вот к руководству ЦСКА много. Ведь когда приглашали Олича, скорее всего обговаривали это " другое видение будущего первой команды." И все тогда устроило обе стороны. А теперь вот решили переиграть и дали задний ход. Несолидно для такого клуба, как ЦСКА...(

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      Рейтинг: +215

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Эффективность менеджмента зашкаливает, лавры краснобелых соседей, не дают покоя.

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      Рейтинг: +2556

      CSKA57 1 час назад

      Нежданчик! Глядишь, опять Гончаренко вернут...

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      Рейтинг: +18360

      vladimir-7 1 час назад

      Решение о главном тренере будет к началу чемпионата, а пока Алексей.

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