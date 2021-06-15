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  • Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

15 июня 2021, 22:42
13

Ивица Олич назвал причину ухода с поста главного тренера ЦСКА.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.

Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.

Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», – сказал Олич.

  • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта.
  • Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (13)
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vladimir-7
1623786788
Решение о главном тренере будет к началу чемпионата, а пока Алексей.
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CSKA57
1623787073
Нежданчик! Глядишь, опять Гончаренко вернут...
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Юра мы всеPro
1623787318
Эффективность менеджмента зашкаливает, лавры краснобелых соседей, не дают покоя.
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vmonomah17
1623788776
Видимо Олича нанимали по 44фз о госзакупках))
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Semargl18
1623790423
Нет денег на трансферы играй тем что есть... заболотного вон на... вот и ушел.
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BuenosArgentina
1623791347
Свинское отношение к человеку , скотское что ещё сказать
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Sancho010365
1623791400
Для такого клуба это просто жах, говорит о многом! Ничего хорошего, руководству на тренеров наплевать и на болельщиков тоже. Посмотрите Мальдини, Олич! И все бегут, значит не всё славно. Они приходят, чтобы что-то улучшить, добиться а тут стена. Нормальные тренеры после такого не придут. Мы ходим на стадион, за кого болеть, смотреть некого, руководству наплевать и это не только в ЦСКА. А как бороться с этим. Просто вообще перестать ходить на стадионы, показать наплевательское отношение и к ним, заставить поменять что-то в российском чемпионате, за сборную после матча Германия-Франция вообще говорить не хочу.
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САДЫЧОК
1623791482
Клуб , а точнее отдельные индивидуумы , поступили по-свински !
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JTherry
1623793569
уволили Олю в 2 раза быстрее (83 дня), чем Спартак Шамиля-колхозника (151 день)... изначально было понятно, что авантюрное назначение...
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paracetamol
1623824419
Ганчар все развалил за кучу лет бездействия, а списали все на Олича!
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