Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Ивица Олич назвал причину ухода с поста главного тренера ЦСКА.
«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.
Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.
Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.
Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», – сказал Олич.
- Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта.
- Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
- ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.
Источник: официальный сайт ЦСКА