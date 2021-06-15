Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Ивица Олич назвал причину ухода с поста главного тренера ЦСКА.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.

Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.

Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», – сказал Олич.