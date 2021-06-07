«Химки»: «Мы не рассматриваем продажу Лантратова до 2023 года»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию «Чемпионата» о начале переговоров с «Зенитом» и «Локомотивом» по трансферу вратаря Ильи Лантратова.
«Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от «Локомотива» и «Зенита» не поступало.
Илья – игрок «Химок» на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года», – сказал Терюшков.
- Лантратов пропустил 39 мячей в 30 матчах за «Химки» в минувшем сезоне РПЛ.
- Он был признан лучшим футболистом РПЛ в мае.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Sport24