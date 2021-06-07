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    «Химки»: «Мы не рассматриваем продажу Лантратова до 2023 года»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию «Чемпионата» о начале переговоров с «Зенитом» и «Локомотивом» по трансферу вратаря Ильи Лантратова.

    «Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от «Локомотива» и «Зенита» не поступало.

    Илья – игрок «Химок» на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года», – сказал Терюшков.

    • Лантратов пропустил 39 мячей в 30 матчах за «Химки» в минувшем сезоне РПЛ.
    • Он был признан лучшим футболистом РПЛ в мае.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2804

      PAREVG. 1 час назад

      Это смотря сколько предложат...

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      Рейтинг: +2562

      Алехсбургер. 1 час назад

      Трудно будет Московской области два года без газа обходиться...

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