«Химки»: «Мы не рассматриваем продажу Лантратова до 2023 года»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию «Чемпионата» о начале переговоров с «Зенитом» и «Локомотивом» по трансферу вратаря Ильи Лантратова.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от «Локомотива» и «Зенита» не поступало.

Илья – игрок «Химок» на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года», – сказал Терюшков.