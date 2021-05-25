Вратарь «Химок» Лантратов признан лучшим игроком РПЛ в мае

Лучший игрок - Сердар Азмун!
РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам мая.
Этого звания удостоился голкипер «Химок» Илья Лантратов.
В текущем месяце он провел три матча в чемпионате, в двух из них отыграв на ноль.
Помимо Лантратова на награду претендовали Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Ильин («Ахмат») и Артем Дзюба («Зенит»).
Илья Лантратов – лучший игрок мая!Голоса разделились: эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Химок», эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали лучшим игроком Александра Соболева, а болельщики лучшим в мае посчитали Джордже Деспотовича#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/Ci7ysaehLG— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021