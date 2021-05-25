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    Вратарь «Химок» Лантратов признан лучшим игроком РПЛ в мае

    РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам мая.

    Этого звания удостоился голкипер «Химок» Илья Лантратов.

    В текущем месяце он провел три матча в чемпионате, в двух из них отыграв на ноль.

    Помимо Лантратова на награду претендовали Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Ильин («Ахмат») и Артем Дзюба («Зенит»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10974

      paracetamol 9 минут назад

      Лучший игрок - Сердар Азмун!

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      Рейтинг: +17790

      vladimir-7 1 час назад

      Из всех претендентов, Илья Лантрапов действительно лучший.

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