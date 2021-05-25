Вратарь «Химок» Лантратов признан лучшим игроком РПЛ в мае

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам мая.

Этого звания удостоился голкипер «Химок» Илья Лантратов.

В текущем месяце он провел три матча в чемпионате, в двух из них отыграв на ноль.

Помимо Лантратова на награду претендовали Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Ильин («Ахмат») и Артем Дзюба («Зенит»).