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  • Товарищеский матч. Нидерланды благодаря дублю Депая сыграли вничью с Шотландией

Товарищеский матч. Нидерланды благодаря дублю Депая сыграли вничью с Шотландией

2 июня 2021, 23:40
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Нидерланды не смогли обыграть в товарищеском матче Шотландию. Оба гола номинальных хозяев забил Мемфис Депай. Встреча прошла в Португалии.

Депай по голам за сборную Нидерландов опередил Марко ван Бастена (25 против 24).

В последних шести матчах за сборную Депай отметился восемью результативными действиями.

Кевин Нисбет забил первый гол за сборную. Это его второй матч за команду. Он появился на поле за три минуты до своего гола.

Товарищеский матч

Нидерланды – Шотландия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хендри, 11; 1:1 – Депай, 17; 1:2 – Нисбет, 64; 2:2 – Депай, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Шотландия. Премьер-лига Нидерланды Шотландия Депай Мемфис
Комментарии (1)
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zigbert
1622703703
По составу голландцы сильней шотландцев но уйти от поражения им удалось только на последних минутах. Депай конечно молодец, сумел опередить по голам самого Ван Бастена.
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