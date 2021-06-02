Товарищеский матч. Нидерланды благодаря дублю Депая сыграли вничью с Шотландией

Нидерланды не смогли обыграть в товарищеском матче Шотландию. Оба гола номинальных хозяев забил Мемфис Депай. Встреча прошла в Португалии.

Депай по голам за сборную Нидерландов опередил Марко ван Бастена (25 против 24).

В последних шести матчах за сборную Депай отметился восемью результативными действиями.

Кевин Нисбет забил первый гол за сборную. Это его второй матч за команду. Он появился на поле за три минуты до своего гола.

Товарищеский матч

Нидерланды – Шотландия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хендри, 11; 1:1 – Депай, 17; 1:2 – Нисбет, 64; 2:2 – Депай, 89.