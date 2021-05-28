16-летний Пиняев может перейти в «Рубин»

«Рубин» претендует на полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий готов заниматься развитием 16-летнего футболиста.

В середине мая сообщалось об интересе «Барселоны» к хавбеку.