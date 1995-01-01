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    16-летний Пиняев может перейти в «Рубин»

    «Рубин» претендует на полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева, утверждает «Бизнес Online».

    По информации источника, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий готов заниматься развитием 16-летнего футболиста.

    В середине мая сообщалось об интересе «Барселоны» к хавбеку.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
    • Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Бизнес Online»

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