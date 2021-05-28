16-летний Пиняев может перейти в «Рубин»

«Рубин» претендует на полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева, утверждает «Бизнес Online».
По информации источника, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий готов заниматься развитием 16-летнего футболиста.
В середине мая сообщалось об интересе «Барселоны» к хавбеку.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
- Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Бизнес Online»