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    Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций

    «Фейеноорд» в финале плей-офф Эредивизие за выход в Лигу конференций обыграл «Утрехт» (2:0). Роттердамцы забили по голу в каждом из таймов.

    Это был последний матч в профессиональной тренерской карьере для Дика Адвоката.

    • Адвокат стал 2-м тренером в истории чемпионата Нидерландов, который выигрывал плей-офф за место в еврокубке с 2 клубами. До «Фейеноорда» Адвокат делал это с «Утрехтом».
    • Нидерландец брал Кубок УЕФА с «Зенитом».
    • С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России.

    Адвокат: «Завершу тренерскую карьеру по окончании сезона»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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