Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций

«Фейеноорд» в финале плей-офф Эредивизие за выход в Лигу конференций обыграл «Утрехт» (2:0). Роттердамцы забили по голу в каждом из таймов.

Это был последний матч в профессиональной тренерской карьере для Дика Адвоката.

Адвокат стал 2-м тренером в истории чемпионата Нидерландов, который выигрывал плей-офф за место в еврокубке с 2 клубами. До «Фейеноорда» Адвокат делал это с «Утрехтом».

Нидерландец брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России.

Адвокат: «Завершу тренерскую карьеру по окончании сезона»