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  • Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций

Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций

23 мая 2021, 15:35
1

«Фейеноорд» в финале плей-офф Эредивизие за выход в Лигу конференций обыграл «Утрехт» (2:0). Роттердамцы забили по голу в каждом из таймов.

Это был последний матч в профессиональной тренерской карьере для Дика Адвоката.

  • Адвокат стал 2-м тренером в истории чемпионата Нидерландов, который выигрывал плей-офф за место в еврокубке с 2 клубами. До «Фейеноорда» Адвокат делал это с «Утрехтом».
  • Нидерландец брал Кубок УЕФА с «Зенитом».
  • С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России.

Адвокат: «Завершу тренерскую карьеру по окончании сезона»

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Фейеноорд Адвокат Дик
Комментарии (1)
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zigbert
1621883885
Тренер пожалуй больше всех адаптированный к российскому футболу.
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