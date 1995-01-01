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    Губернатор Тамбовской области поручил создать новый клуб из воспитанников академии

    Губернатор Тамбовской области Александр Никитин анонсировал создание нового профессионального клуба.

    «В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства. Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки», – сказал Никитин.

    • В Тамбове до последнего времени был футбольный клуб с одноименным названием.
    • Команда выступала в РПЛ, но по итогам минувшего сезона вылетела.
    • В прошлом году власти перестали финансировать «Тамбов», из-за чего тот грозился сняться с чемпионата.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1987

      Чермындыр 4 минуты назад

      Никогда такого не было и вот опять...

      0
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      Рейтинг: +20406

      bset 15 минут назад

      Перед добросовестным руководством клуба надо нанять добросовестное руководство области. А то наобещал перед выборами, а потом слился.

      0
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      Рейтинг: +22577

      silver29 20 минут назад

      Губернатор Тамбова куда-то уезжал ? Существующая команда его города осталась без финансирования, а он о какой-то новой заговорил.

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