Губернатор Тамбовской области поручил создать новый клуб из воспитанников академии

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин анонсировал создание нового профессионального клуба.

«В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства. Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки», – сказал Никитин.