«Локомотив»: «Магкеев не продается. В клуб не поступало предложений по Баринову»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Дмитрия Баринова и Станислава Магкеева.

«Сегодня появилась информация, что «Рубин» хочет купить у «Локомотива» Магкеева.

Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив». Вообще последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут «сообщил источник». Очень хочется посмотреть на столь «информированного» человека.

Что касается Дмитрия Баринова, в клуб не поступало никаких предложений, и в принципе «Локомотив» не рассматривает возможность продажи Дмитрия. Это все слухи из Интернета», – сказал Бедарев.