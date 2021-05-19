«Локомотив»: «Магкеев не продается. В клуб не поступало предложений по Баринову»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Дмитрия Баринова и Станислава Магкеева.
«Сегодня появилась информация, что «Рубин» хочет купить у «Локомотива» Магкеева.
Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив». Вообще последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут «сообщил источник». Очень хочется посмотреть на столь «информированного» человека.
Что касается Дмитрия Баринова, в клуб не поступало никаких предложений, и в принципе «Локомотив» не рассматривает возможность продажи Дмитрия. Это все слухи из Интернета», – сказал Бедарев.
- В сезоне-2020/21 Магкеев провeл за «Локомотив» 31 матч.
- Баринов сыграл в 17 матчах, забил один гол и отдал ассист.
Источник: Sport24