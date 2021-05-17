Газизов сообщил о возвращении Урунова в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.

«Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», – сказал Газизов.