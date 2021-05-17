Газизов сообщил о возвращении Урунова в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.
«Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», – сказал Газизов.
- «Уфа» арендовала хавбека у «Спартака» 20 февраля.
- С тех пор Урунов провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.
- В начале мая сообщалось, что башкирский клуб предлагал за выкуп игрока 1 миллион евро, москвичи потребовали втрое больше.
Источник: «Чемпионат»