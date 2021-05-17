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Газизов сообщил о возвращении Урунова в «Спартак»

17 мая 2021, 23:34
9

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.

«Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», – сказал Газизов.

  • «Уфа» арендовала хавбека у «Спартака» 20 февраля.
  • С тех пор Урунов провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.
  • В начале мая сообщалось, что башкирский клуб предлагал за выкуп игрока 1 миллион евро, москвичи потребовали втрое больше.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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NewLife
1621285106
Его в дверь, а он в окно. Еще не весь ЦУМ прикупил ?
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Atom2020
1621310710
А чего с собой-то не забрал своего узбекского Месси?
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SLADE2020
1621319172
Уж лучше Тиля вернули бы.
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B.G.
1621320326
Чем запомнился Урунов в Спартаке? Несколькими привозами?! ))
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mahan
1621321179
Конечно твой протеже возвращается, там зарплату ты ему хорошую сделал, кому еще нужен такой игрок уровня игры ПФЛ
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eur20
1621325090
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VVM1964
1621329425
За что нам это наказание ? ))
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Hektor 84
1621338419
С его ********* по поводу неустойки принципиально для газизова установил бы ценник за эту бездарность 2 ляма евриков.
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zigbert
1621367075
Если у Газизова есть совесть он должен купить Урунова у Спартака. Хотя бы за ту же сумму что заплатил за него Спартак.
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