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    Газизов сообщил о возвращении Урунова в «Спартак»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу будущего полузащитника Остона Урунова.

    «Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», – сказал Газизов.

    • «Уфа» арендовала хавбека у «Спартака» 20 февраля.
    • С тех пор Урунов провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.
    • В начале мая сообщалось, что башкирский клуб предлагал за выкуп игрока 1 миллион евро, москвичи потребовали втрое больше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    17.05.2021 23:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7929

      NewLife 10 минут назад

      Его в дверь, а он в окно. Еще не весь ЦУМ прикупил ?

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