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    Комитет по этике РФС может рассмотреть матерный пост Смолова после финала Кубка России

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев не исключил, что будет дана оценка публикации в сторис инстаграма нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

    • Футболист после победы в финале Кубка России написал: «Они не ставят на меня, но я *** [вздернул] их».
    • Форвард забил победный гол в ворота «Крыльев Советов» с пенальти.
    • Возможно, Смолов адресовал свое высказывание тренерскому штабу сборной России, который не включил его в расширенную заявку для участия в Евро-2020.

    «Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Федора Смолова в его инстаграме.

    Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали», – сказал Андреев.

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    Источник: Sport24

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    13.05.2021 23:59
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