Комитет по этике РФС может рассмотреть матерный пост Смолова после финала Кубка России

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев не исключил, что будет дана оценка публикации в сторис инстаграма нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Футболист после победы в финале Кубка России написал: «Они не ставят на меня, но я *** [вздернул] их».

Форвард забил победный гол в ворота «Крыльев Советов» с пенальти.

Возможно, Смолов адресовал свое высказывание тренерскому штабу сборной России, который не включил его в расширенную заявку для участия в Евро-2020.

«Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Федора Смолова в его инстаграме.

Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали», – сказал Андреев.