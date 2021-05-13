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  • Комитет по этике РФС может рассмотреть матерный пост Смолова после финала Кубка России

Комитет по этике РФС может рассмотреть матерный пост Смолова после финала Кубка России

13 мая 2021, 23:59
5

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев не исключил, что будет дана оценка публикации в сторис инстаграма нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

  • Футболист после победы в финале Кубка России написал: «Они не ставят на меня, но я *** [вздернул] их».
  • Форвард забил победный гол в ворота «Крыльев Советов» с пенальти.
  • Возможно, Смолов адресовал свое высказывание тренерскому штабу сборной России, который не включил его в расширенную заявку для участия в Евро-2020.

«Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Федора Смолова в его инстаграме.

Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали», – сказал Андреев.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
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Obojaemiy
1620962138
АААааа это усатому таракану и его дружкам..
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PAREVG.
1620969018
А какое дело этому комитету да и всему РФС, что делают, пишут и говорят игроки в свое свободное время??? Пусть хоть пьяные стоят у себя на балконе, дрочат и пишут матерные публикации одновременно. Если это не противоречит УК РФ, за все остальное, они ответят перед Богом.
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Plyash
1620982678
А в нашем демократичном государстве нельзя иметь своё мнение,живи с оглядкой на власть имущих.
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вальтер79
1623787912
да уж смолов откровенный полупокер к тому же еще и дурачок. как футболер полный ноль но понта хоть отбавляй)))))
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