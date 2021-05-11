Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне

В Испании сообщили, что защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт будет выступать за местную сборную. При этом на молодежном уровне он играл за сборные Франции, поскольку родился в этой стране и имеет французское гражданство.
Ляпорт может быть включен в заявку Испании на Евро-2020. Испанским футбольным властям осталось решить вопрос с ФИФА.
- GFFN пишет, что главный тренер Франции Дидье Дешам был заинтересован в Ляпорте.
- С 2011 по 2018 год Ляпорт играл за «Атлетик».
- С «Манчестер Сити» Ляпорт дважды взял АПЛ.
Источник: Marca