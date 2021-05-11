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    Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне

    В Испании сообщили, что защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт будет выступать за местную сборную. При этом на молодежном уровне он играл за сборные Франции, поскольку родился в этой стране и имеет французское гражданство.

    Ляпорт может быть включен в заявку Испании на Евро-2020. Испанским футбольным властям осталось решить вопрос с ФИФА.

    • GFFN пишет, что главный тренер Франции Дидье Дешам был заинтересован в Ляпорте.
    • С 2011 по 2018 год Ляпорт играл за «Атлетик».
    • С «Манчестер Сити» Ляпорт дважды взял АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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