Ляпорт решил играть за сборную Испании. Он родился во Франции и играл за французов на молодежном уровне

В Испании сообщили, что защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт будет выступать за местную сборную. При этом на молодежном уровне он играл за сборные Франции, поскольку родился в этой стране и имеет французское гражданство.

Ляпорт может быть включен в заявку Испании на Евро-2020. Испанским футбольным властям осталось решить вопрос с ФИФА.