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    «Крылья» предложили новые контракты Сергееву, Зиньковскому и Голенкову

    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин сообщил, что клуб предложил продлить контракты Ивану Сергееву, Антону Зиньковскому и Егору Голенкову.

    – Не было возможности переподписать Сергеева зимой? Убрать или поднять сумму отступных.

    – У Ивана еще год контракта, но это факт: отступные для его уровня – крайне низкие. Мы свое предложение Ивану недавно сделали. Оно в пределах возможностей клуба, в случае подписания у него будет кратное увеличение зарплаты. Насколько футболист и его представители будут рассматривать это предложение всерьез – их решение. Это официальное предложение, мы ждем решения игрока. Такая же ситуация по Зиньковскому.

    – У Зиньковского контракт заканчивается в декабре. Странно, да?

    – Как подписан, так и заканчивается. Работаем с тем, что есть. Ему тоже предложено кратное увеличение, все официально и корректно, но опять же в пределах наших возможностей.

    – 19 апреля вы сказали, что Егор Голенков может остаться в Самаре. Разве это возможно с учетом подписанного контракта с «Ростовом»?

    – Я не видел этого договора, есть надежда, что нам удастся сохранить Егора. Ему тоже предложен улучшенный контракт. Дальше – его решение.

    • Сергеев забил 40 голов в 38 матчах ФНЛ.
    • На счету Зиньковского 10 голов в 37 играх.
    • Голенков забил 13 голов в 35 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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