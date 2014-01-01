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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» и опередила в таблице «Реал»

    «Барселона» и «Атлетико» впервые с 2014 года не забили друг другу голов. Мадридцы сохранили лидерство.

    Каталонцы поднялись на второе место, опередив мадридский «Реал».

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Барселона – Атлетико – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле, Бускетс (Мориба, 32), Дест (Дембеле, 75), Де Йонг, Педри (Роберто, 75), Альба, Месси, Гризманн.

    «Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Феррейра-Карраско, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 13 (Фелиш, 67)), Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.

    Предупреждения: Мориба, 58; Пике, 82; Альба, 83 – Сауль, 35; Фелипе, 46; Коке, 65.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: -81

      Арч 52 минуты назад

      реал чемпион?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 > Арч 12 минут назад

      это вряд ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +902

      САНЁК17 1 час назад

      Бедный Месси просил помощи Усмана Дембели,проклятый Куман отправил место Дембели Майкла Джордана

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12093

      Skull_Boy 1 час назад

      Реал выиграет этот чемпионат и Дембеле нереальное е_6ланище

      3
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