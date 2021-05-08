Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» и опередила в таблице «Реал»

«Барселона» и «Атлетико» впервые с 2014 года не забили друг другу голов. Мадридцы сохранили лидерство.

Каталонцы поднялись на второе место, опередив мадридский «Реал».

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Барселона – Атлетико – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле, Бускетс (Мориба, 32), Дест (Дембеле, 75), Де Йонг, Педри (Роберто, 75), Альба, Месси, Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Феррейра-Карраско, Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 13 (Фелиш, 67)), Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.

Предупреждения: Мориба, 58; Пике, 82; Альба, 83 – Сауль, 35; Фелипе, 46; Коке, 65.

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