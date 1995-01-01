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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Лейпциг», «Вольфсбург» разгромил «Унион» и другие результаты

    Дортмундская «Боруссия» поднялась в зону Лиги чемпионов. Дома она обыграла «Лейпциг», лишив его шансов на чемпионство.

    «Шальке» вел в два мяча в матче против «Хоффенхайма», но уступил.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

    Боруссия Д – Лейпциг – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 7; 2:0 – Санчо, 51; 2:1 – Клостерманн, 63; 2:2 – Ольмо, 77; 3:2 – Санчо, 87.

    Вердер – Байер – 0:0

    Удаления: Динкчи, 90+4 – нет.

    Вольфсбург – Унион – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Брекало, 12; 2:0 – Брекало, 63; 3:0 – Брекало, 90.

    Хоффенхайм – Шальке – 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ут, 12; 0:2 – Мустафи, 42; 1:2 – Крамарич, 47; 2:2 – Акпогума, 52; 3:2 – Баумгартнер, 60; 4:2 – Бебу, 64.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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