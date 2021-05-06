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    Семак – о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее, напряжение. Весь сезон несешь тяжелую ношу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы клубной пресс-службы об эмоциях в связи с чемпионством и целях команды на остаток сезона.

    – Сергей Богданович, прежде всего, несколько слов о чемпионстве. Как вы пережили праздничные эмоции? Улеглась ли уже эйфория?

    – Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны, – тренироваться и играть.

    – Это ваше третье подряд золото с «Зенитом» в качестве главного тренера. Каждый раз – разные ощущения?

    – Конечно. Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие – это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо.

    – Главная цель достигнута: «Зенит» – чемпион. Какие цели у команды на оставшиеся две игры?

    – Те же, что и обычно, – выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача – побеждать.

    • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
    • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ и седьмая в российской истории.
    • Команде осталось сыграть с «Уфой» и «Тамбовом».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    06.05.2021 21:55
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