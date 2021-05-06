Семак – о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее, напряжение. Весь сезон несешь тяжелую ношу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы клубной пресс-службы об эмоциях в связи с чемпионством и целях команды на остаток сезона.

– Сергей Богданович, прежде всего, несколько слов о чемпионстве. Как вы пережили праздничные эмоции? Улеглась ли уже эйфория?

– Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны, – тренироваться и играть.

– Это ваше третье подряд золото с «Зенитом» в качестве главного тренера. Каждый раз – разные ощущения?

– Конечно. Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие – это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо.

– Главная цель достигнута: «Зенит» – чемпион. Какие цели у команды на оставшиеся две игры?

– Те же, что и обычно, – выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача – побеждать.