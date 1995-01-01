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    Corriere della Sera: «Рома» ищет замену Джеко. Клуб выбирает между Азмуном и Икарди

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому».

    По информации Corriere della Sera, римский клуб намерен подписать нового форварда, если из клуба уйдет Эдин Джеко.

    Новому главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью нравится босниец, но клуб смущает возраст футболиста (35 лет) и зарплата 7,5 миллионов евро, которая считается высокой в нынешних условиях.

    Если Джеко покинет «Рому», заменить его могут нападающий «Зенита» Сердар Азмун или форвард «Интера» Мауро Икарди.

    • Вчера стало известно, что дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию по Азмуну
    • Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
    • Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Torinogranata

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1095

      Benifacto 14 минут назад

      вроде ПСЖ выкупило Икарди...

      0
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      Рейтинг: +12083

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Смешно

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      Рейтинг: +1052

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Азмун продается только в паре с Дзюбой )) Торг в этом вопросе неуместен.

      0
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      Рейтинг: +3593

      Fusballer 2 часа назад

      Заболотный сейчас нарасхват. Его нужно брать.

      1
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      Рейтинг: +2035

      Валерий2705 2 часа назад

      А в чем выбор то?) Разве что в цене и зарплате, а так всё очевидно)

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      Рейтинг: +5660

      vladik12 3 часа назад

      Моур наверняка выберет Икарди.

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