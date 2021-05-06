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  • Corriere della Sera: «Рома» ищет замену Джеко. Клуб выбирает между Азмуном и Икарди

Corriere della Sera: «Рома» ищет замену Джеко. Клуб выбирает между Азмуном и Икарди

6 мая 2021, 14:49
8

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому».

По информации Corriere della Sera, римский клуб намерен подписать нового форварда, если из клуба уйдет Эдин Джеко.

Новому главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью нравится босниец, но клуб смущает возраст футболиста (35 лет) и зарплата 7,5 миллионов евро, которая считается высокой в нынешних условиях.

Если Джеко покинет «Рому», заменить его могут нападающий «Зенита» Сердар Азмун или форвард «Интера» Мауро Икарди.

  • Вчера стало известно, что дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию по Азмуну
  • Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
  • Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

Источник: Torinogranata
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит ПСЖ Джеко Эдин Икарди Мауро Азмун Сердар
Комментарии (8)
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vladik12
1620302250
Моур наверняка выберет Икарди.
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Валерий2705
1620303462
А в чем выбор то?) Разве что в цене и зарплате, а так всё очевидно)
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Fusballer
1620304831
Заболотный сейчас нарасхват. Его нужно брать.
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Красногорск_Фан
1620305739
Азмун продается только в паре с Дзюбой )) Торг в этом вопросе неуместен.
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Skull_Boy
1620312296
Смешно
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Benifacto
1620313376
вроде ПСЖ выкупило Икарди...
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Cules2013
1620324774
Икарди недавно же в ПСЖ за 40 млн перешёл. Не уверен, что ПСЖ вообще согласится его продать, и уж точно не дешевле, чем купили. А Азмун в свои 26 лет ничего кроме РПЛ не видел. Его способность играть в Европе вызывает огромные опасения. Как по мне, это утка, ибо оба варианта неудачные.
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Hektor 84
1620761525
Даже в таком возрасте Джеко сильнее обоих
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