Corriere della Sera: «Рома» ищет замену Джеко. Клуб выбирает между Азмуном и Икарди

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому».

По информации Corriere della Sera, римский клуб намерен подписать нового форварда, если из клуба уйдет Эдин Джеко.

Новому главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью нравится босниец, но клуб смущает возраст футболиста (35 лет) и зарплата 7,5 миллионов евро, которая считается высокой в нынешних условиях.

Если Джеко покинет «Рому», заменить его могут нападающий «Зенита» Сердар Азмун или форвард «Интера» Мауро Икарди.