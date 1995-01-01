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    Журналист Скира: дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию по Азмуну

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в дортмундскую «Боруссию».

    Немецкий клуб интересуется 26-летним иранцем и уже запросил у «Зенита» информацию по игроку, сообщает журналист Николо Скира.

    • Сообщалось, что футболистом интересуются «Валенсия», «Аталанта» и «Рома».
    • Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
    • Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: -14

      vabo62 32 минуты назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - vp-tennis.com

      -1
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      Рейтинг: +18

      Solist345345 55 минут назад

      Самое время понять, на что он способен.

      0
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      Рейтинг: +10020

      Hektor 84 1 час назад

      Уже староват для Боруссии Д

      0
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      Рейтинг: +18711

      slavutiq70 > Hektor 84 52 минуты назад

      26 нормально

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      Рейтинг: +3570

      Fusballer > Hektor 84 45 минут назад

      Кокорин в 30 феериит в Фиорентине!

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