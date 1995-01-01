Журналист Скира: дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию по Азмуну

Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - vp-tennis.com
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Немецкий клуб интересуется 26-летним иранцем и уже запросил у «Зенита» информацию по игроку, сообщает журналист Николо Скира.
- Сообщалось, что футболистом интересуются «Валенсия», «Аталанта» и «Рома».
- Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
- Контракт с ним рассчитан до 2022 года.