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Женщины-арбитры – Слуцкому: «Судьи – не обслуживающий персонал»

3 мая 2021, 14:09
21

Арбитр Марина Крупская отреагировала на высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, назвавшего судей «обслуживающим персоналом».

Крупская и другие женщины-судьи сфотографировались в футболках с надписями: «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Марины Крупской
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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NewLife
1620040591
Не обслуживающий, а исполняющий команды.
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Mariner
1620041475
Ну давайте официанты в таких же футболках сфоткаются - что изменится-то?
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BRO_football
1620041966
Судьи у нас слишком обнаглели. До того они считают себя важными людьми, что слова плохого в их сторону не говори - сразу обидятся и пожалуются куда следует. Слуцкий прав! Крупская и все недовольные её коллеги могут идти лесом со своими футболками
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АХ
1620043900
Увы, но при таком произволе судейства, кроме как обслуживающим (чьи-то интересы) персоналом, и не назвать.
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Atom2020
1620043932
А какой тогда судьи персонал? ... Основной производственный? ... Чего вдруг эта Крупская начала реагировать? ... Судила-судила молча и вдруг отреагировала.
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Рубинище
1620046098
а кто тогда? или они думают зрители ходят на стадион или у телевизора на судей посмотреть?
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Maxi_7
1620049171
"Матч для вас обслуживает бригада арбитров во главе с N и ему помогают A и C" - знакомая фраза, не правда ли...? наверное потому, что судьи и есть обслуживающий персонал... и вообще, что в этом плохого, любая работа - это обслуживание интересов тех или иных людей, даже у директоров и владельцев фирм и предприятий... Другое дело, что на фотографии мы видим женщин... совпадение? я так не считаю... ведь феминизмом пахнет за версту - начиная от внешнего вида( будем откровенными - девушки не самые симпатичные), до фразы - "мы не какие-то там обслуживалки грязных, вонючих мужиков, мы самодостаточные, великие существа - ЖЕНЩИНЫ"... - если переводить что там на самом деле в этом послании...
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Venom888
1620049780
Еще какой обслуживающий и в этом нет ничего плохого как бы.
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Hektor 84
1620052349
Дурь сморозили! А кто вы тогда?
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хав_бек
1620058908
Ну, вообще-то, даже комментаторы правильно выражаются... "Обслуживают сегодняшнюю встречу..." Ещё какой обслуживающий. И работа у судей такая
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