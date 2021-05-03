Женщины-арбитры – Слуцкому: «Судьи – не обслуживающий персонал»

Арбитр Марина Крупская отреагировала на высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, назвавшего судей «обслуживающим персоналом».

Крупская и другие женщины-судьи сфотографировались в футболках с надписями: «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».