Слуцкий обвинил арбитра Любимова в травме Хвичи

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с травмой полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«В России очень любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. Зачем ныть, если мы выиграли? После матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения.

Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию – это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.

Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше.

Посмотрите, как везде опекают любого яркого игрока. Судьи понимают, что все пришли ради этого игрока, не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади…

Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», – сказал Слуцкий.

Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра.

Матч «Урал» – «Рубин» обслуживал арбитр Артем Любимов.

Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.

Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»