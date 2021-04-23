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Слуцкий обвинил арбитра Любимова в травме Хвичи

23 апреля 2021, 12:58
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с травмой полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«В России очень любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. Зачем ныть, если мы выиграли? После матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения.

Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию – это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.

Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше.

Посмотрите, как везде опекают любого яркого игрока. Судьи понимают, что все пришли ради этого игрока, не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади…

Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», – сказал Слуцкий.

  • Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра.
  • Матч «Урал» – «Рубин» обслуживал арбитр Артем Любимов.
  • Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.

Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»

Источник: ютуб-канал «Татарстан-24»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид Любимов Артем
Комментарии (6)
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zra78
1619172698
Ты не только ноешь,да и ещё обвиняешь в какой то ахинее
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sochi-2013
1619172860
Не люблю нытиков и, прочитав заголовок, хотел это сказать Лене, но я согласился с его доводами. Сразу вспомнился Марат Измайлов. Делал из соперников клоунов, был нещадно бит за это, а судьи его не защитили. Если бы раньше(до всех его травм) смог переехать в Португалию, мы имели бы игрока мирового класса.
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Рубинище
1619187778
На Квиче вообще свистят только 1 из 3 нарушений, когда уже не свиснуть невозможно. в каждой игре ему достается по полной, а арбитры не обращают внимания(то ли в связи своей не компетенции то ли предвзятости)..комментатор Шмурнов вообще называл его симулянтом, когда он от ударов сотрясение мозга получил(правда извинился потом-признал).
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titata
1619188159
такие установки на нанесение ударов нападающим соперников, даёт тренер соперников и большинство игроков реально получив несколько ударов не могут играть или начинают боятся. судьи могут получить просьбу пропускать эти эпизоды.
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ab15488
1619222632
Ну по факту у нас довольно мягкий чемпионат. В той же апл борьбу ведут гораздо жёще и судьи это позволяют. А хвичу обязательно заберут в топ чемпионат.
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