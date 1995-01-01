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    Слуцкий обвинил арбитра Любимова в травме Хвичи

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с травмой полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

    «В России очень любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. Зачем ныть, если мы выиграли? После матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения.

    Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию – это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.

    Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше.

    Посмотрите, как везде опекают любого яркого игрока. Судьи понимают, что все пришли ради этого игрока, не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади…

    Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», – сказал Слуцкий.

    • Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра.
    • Матч «Урал» – «Рубин» обслуживал арбитр Артем Любимов.
    • Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.

    Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»

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    Источник: ютуб-канал «Татарстан-24»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +23760

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Слушайте , а не эпидемия ли нытья распространяется по России ? Ковид уже скоро будет "курить в сторонке".

      0
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      Рейтинг: +3807

      ziborock > пьяныйхоровод 27 минут назад

      Но только в СПБ ноют когда проиграют по делу!)

      -1
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      Рейтинг: +3056

      Semenycch 1 час назад

      Матч не удалось посмотреть. И все же в этой ситуации я не на стороне Слуцкого. Во первых, он в ЦСКА еще тем 3,14здоболом был, а во вторых и Хвичи травма не сложная.

      0
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      Рейтинг: +515

      Spinorr > Semenycch 26 минут назад

      Как гласит народная мудрость: "В каждом 3,14здобольстве только доля 3,14здобольства"
      Конечно, ЛВС нагнетает, но в ходе просмотра у меня складывалось ощущение, что Хвичу целенаправленно прессуют и происходит это не без попустительства арбитра.

      0
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      Рейтинг: +866

      Пекарь21 2 часа назад

      Гамбургером что ли подавился,ЖТП?

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      Рейтинг: +4432

      sochi-2013 3 часа назад

      Не люблю нытиков и, прочитав заголовок, хотел это сказать Лене, но я согласился с его доводами. Сразу вспомнился Марат Измайлов. Делал из соперников клоунов, был нещадно бит за это, а судьи его не защитили. Если бы раньше(до всех его травм) смог переехать в Португалию, мы имели бы игрока мирового класса.

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      Рейтинг: +28920

      zra78 3 часа назад

      Ты не только ноешь,да и ещё обвиняешь в какой то ахинее

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