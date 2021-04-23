Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему судейства в РПЛ.

«Ни в одной европейской лиге введение VAR не изменило ни количество желтых карточек, ни количество красных посредством второй желтой карточки. Правила футбола не менялись, количество фолов снизилось. Россия – единственная страна, где на 50% выросло количество желтых карточек и в два раза – количество красных карточек.

Если ты допускаешь ошибку на VAR, то это значит сильно «палиться», извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая желтые – это самый легкий путь обхода VAR.

Когда у тебя в первом тайме пять человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборства, они уже не так активны, ты садишься ниже, не можешь применять прессинг и так далее.

Они мешают людям смотреть на Кварацхелию, заставляют команды играть в очень оборонительный футбол. Когда у тебя пять человек сидят на желтой карточке и ты получишь легкий фол, побежав прессинговать, ты понимаешь, что он покажет вторую желтую – и все, будет управлять игрой.

Для меня вопрос: почему в мире количество желтых и красных карточек никак не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза – это не может быть случайно. Не на 2% или на 1,5%», – сказал Слуцкий.

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