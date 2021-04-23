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  • Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»

Слуцкий: «Допустить ошибку на VAR – значит сильно «палиться». Первая и вторая желтые – легкий путь обхода»

23 апреля 2021, 11:26
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему судейства в РПЛ.

«Ни в одной европейской лиге введение VAR не изменило ни количество желтых карточек, ни количество красных посредством второй желтой карточки. Правила футбола не менялись, количество фолов снизилось. Россия – единственная страна, где на 50% выросло количество желтых карточек и в два раза – количество красных карточек.

Если ты допускаешь ошибку на VAR, то это значит сильно «палиться», извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая желтые – это самый легкий путь обхода VAR.

Когда у тебя в первом тайме пять человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборства, они уже не так активны, ты садишься ниже, не можешь применять прессинг и так далее.

Они мешают людям смотреть на Кварацхелию, заставляют команды играть в очень оборонительный футбол. Когда у тебя пять человек сидят на желтой карточке и ты получишь легкий фол, побежав прессинговать, ты понимаешь, что он покажет вторую желтую – и все, будет управлять игрой.

Для меня вопрос: почему в мире количество желтых и красных карточек никак не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза – это не может быть случайно. Не на 2% или на 1,5%», – сказал Слуцкий.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

Источник: ютуб-канал «Татарстан-24»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Dgad
1619168038
Да все все прекрасно понимают и видят, болельщики тоже все видят чей не дураки
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NewLife
1619174721
"Для меня вопрос: почему в мире количество желтых и красных карточек никак не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза" Ответ: потому что в России руководствуются не спортивным, состязательным принципом, а админ ресурсом и понятиями. Достаточно посмотреть на состав РФС и его органов.
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Горкин Блеванов
1619184856
Даже если сделают ещё два ВАРа наверху чтобы они проверяли ошибки существующего и решения будут не в их пользу, неудачники всегда будут говорить что они "спалились" с ещё большей упоротостью, если будет сидеть международная комиссия и перепроверять , они будут говорить что и она спалилась, и продолжать ломать косить, фолить с прежней наглостью...
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Горкин Блеванов
1619185092
какое неприятное безыскусное дно, Вы Леонид думали будете ломать и вам за это ничего не будет ?
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sined1951
1619257966
Слуцкий вводит болельщиков в заблуждение сравнивая наших игроков с иностранными. Для качественного прессинга игроки должны быть научены грамотно отбирать мяч у соперника и не не нарушать правила. у нас этому учат плохо. Посмотрите, сколько неигровых фолов получают игроки РПЛ при прессинге. Отбирать мяч грамотно не умеют, поэтому часто играют не в мяч, а в тело соперника. У нас футбол грубее чем в Европе.
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Hektor 84
1619431501
Логика в его мнении есть
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