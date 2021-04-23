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  • «Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

23 апреля 2021, 10:34
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

«То, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис» и покупаю билеты на все его премьеры. Видно, что человек понимает суть проблемы.

Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать вечер приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотрю на арбитра Вилкова», – сказал Слуцкий.

  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

Источник: ютуб-канал «Татарстан-24»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (11)
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Aldo.CSKA
1619166757
"Мишка виновен" И. Дорн
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Боцман59rus
1619166940
А что поменяется, власть осталась та же, на место Вилкова уже очередь... Кинули кость, а дураки и рады, дешёвый понт, дороже денег)))
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SLADE2020
1619166954
Хачатурянцем восхищены больше, чем его великим однофамильцем - композитором. Как будто какой-то геройский шаг совершил. Посмотрим, как после дисквалификации Волкова дела судейские пойдут. Раз уж главного виновника убрали.
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JTherry
1619171626
все матчи РПЛ начнутся с минуты молчания по безвременно отстраненному из судейского корпуса Мише Вилкову... аминь...
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алдан2014
1619180222
Молодец Слуцкий
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Hektor 84
1619431361
Только у Вилкова теперь все виноваты)
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