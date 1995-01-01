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    «Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

    «То, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис» и покупаю билеты на все его премьеры. Видно, что человек понимает суть проблемы.

    Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать вечер приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотрю на арбитра Вилкова», – сказал Слуцкий.

    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

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    Источник: ютуб-канал «Татарстан-24»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      SLADE2020 48 минут назад

      Хачатурянцем восхищены больше, чем его великим однофамильцем - композитором. Как будто какой-то геройский шаг совершил. Посмотрим, как после дисквалификации Волкова дела судейские пойдут. Раз уж главного виновника убрали.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21857

      Боцман59rus 48 минут назад

      А что поменяется, власть осталась та же, на место Вилкова уже очередь...
      Кинули кость, а дураки и рады, дешёвый понт, дороже денег)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1252

      PassCSKA 51 минуту назад

      "Мишка виновен" И. Дорн

      2
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      Рейтинг: +2031

      Алехсбургер. > PassCSKA 33 минуты назад

      поЯндил,ус.рал.ся.))
      +++)))

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