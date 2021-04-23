«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

«То, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис» и покупаю билеты на все его премьеры. Видно, что человек понимает суть проблемы.

Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать вечер приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотрю на арбитра Вилкова», – сказал Слуцкий.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»