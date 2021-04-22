Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

22 апреля 2021, 14:41
19

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о ситуации с пожизненным отстранением от судейства.

– Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию.

Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

– Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

– Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

– Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных»...

– В Премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум, психологически устойчив.

– При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

– Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха.

Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...

– Почему вы все-таки ошиблись в двух эпизодах матча «Локомотив» – «Ростов»?

– Все моменты я прокомментирую после встречи с главой судейского комитета РФС. Все что ни делается в жизни, все к лучшему. После этой ситуации я стану еще сильнее.

  • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хейтер Аларм
1619091990
Российские арбитры встают на колено только перед Зенитом гыгы
Ответить
NewLife
1619093614
Продажный хитрый вилков юлит и истерит, и этот сдувшийся г.а.ндон еще чего-то про мужской разговор вякал. Совсем синит распустил своих ассистентов. Что-то хочет занести от ребят ?
Ответить
Koshkin@myshkyn
1619094166
Вилков, поверь! это заслужено! ты всех уже достал!
Ответить
JTherry
1619100068
в собственности Вилкова несколько квартир в Нижнем Новгороде, а также земельные участки и коттедж за городом... одна из квартир в элитном ЖК "Хороши хоромы" куплена в июле 2018 года, стоимость апартаментов составляет не менее 12-15 миллионов рублей... ездит Вилков на купленном в том же 2018 году внедорожнике Range Rover Velar, цена такого автомобиля начинается от 5 миллионов рублей... ЗП востребованного судьи в РПЛ около 300 тысяч рублей...
Ответить
slavа0508
1619102000
Надо просто сделать порог ошибок , допустим 10 совершил и досвидание,,,а доказать что продал а не ошибся это почти не реально доказать,,,,,,
Ответить
Hektor 84
1619108281
Если Вилков намекает что он чист на руку, значит он слабенький судейка и его уровень любительская лига. Тогда вопрос в том кто этого судьишку покрывал или вернее выразиться крышевал столько лет? Уже сколько лет что ни скандал виновник Вилков! Кто та мохнатая рука?
Ответить
житель СПб
1619108636
А нам непонятны источники его доходов - не соответствующие доходам судьи?
Ответить
maygli
1619115157
На прямой вопрос почему он ошибся всё время уходит от ответа, и сейчас не ответил. Значит мутит. Честный судья спокойно сразу бы ответил почему приял те или иные решения, потому как бояться нечего, даже если ошибся. А этот темнит, потому что рыло в пуху.
Ответить
maygli
1619116152
Вилков: «Не собираюсь вставать на колени. Это не ко мне, это к Левникову. Я староста судей. Хочу донести ему.... от ребят» Ничего не боится, всё открытым текстом.
Ответить
filosof sparty
1619165446
Когда уже заткнётся этот подлый газпромовский выкормыш!???
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
2
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
4
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
16
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
32
Все новости
Все новости
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
32
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
52
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
7
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+