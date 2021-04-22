Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о ситуации с пожизненным отстранением от судейства.

– Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию.

Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

– Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

– Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

– Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных»...

– В Премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум, психологически устойчив.

– При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

– Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха.

Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...

– Почему вы все-таки ошиблись в двух эпизодах матча «Локомотив» – «Ростов»?

– Все моменты я прокомментирую после встречи с главой судейского комитета РФС. Все что ни делается в жизни, все к лучшему. После этой ситуации я стану еще сильнее.

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»