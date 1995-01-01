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    Вилков: «Не собираюсь вставать на колени перед Хачатурянцом. Хочу донести ему некое послание от ребят»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о ситуации с пожизненным отстранением от судейства.

    – Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию.

    Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

    – Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

    – Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

    – Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных»...

    – В Премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум, психологически устойчив.

    – При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

    – Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

    Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха.

    Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...

    – Почему вы все-таки ошиблись в двух эпизодах матча «Локомотив» – «Ростов»?

    – Все моменты я прокомментирую после встречи с главой судейского комитета РФС. Все что ни делается в жизни, все к лучшему. После этой ситуации я стану еще сильнее.

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

    Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      stоngs 7 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +13084

      JTherry 23 минуты назад

      в собственности Вилкова несколько квартир в Нижнем Новгороде, а также земельные участки и коттедж за городом... одна из квартир в элитном ЖК "Хороши хоромы" куплена в июле 2018 года, стоимость апартаментов составляет не менее 12-15 миллионов рублей... ездит Вилков на купленном в том же 2018 году внедорожнике Range Rover Velar, цена такого автомобиля начинается от 5 миллионов рублей... ЗП востребованного судьи в РПЛ около 300 тысяч рублей...

      1
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      Рейтинг: +3275

      Fusballer > JTherry 11 минут назад

      Накопил.

      0
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      Рейтинг: -378

      Спартач80 > JTherry 1 минуту назад

      Как не хорошо завидовать тем,кому "бабушка в наследство оставила"!....

      0
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      Рейтинг: +17094

      vladimir-7 1 час назад

      Вилков наверно хочет сказать Хачатурянцу, что переходит судить в одну
      из европейских лиг и о наказании им наших команд, которые будут играть в Европе на играх в ЕК.

      0
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      Рейтинг: +23742

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Он хочет вилку Ашоту под левую лопатку всадить.

      0
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      Рейтинг: +1333

      Koshkin@myshkyn 2 часа назад

      Вилков, поверь! это заслужено! ты всех уже достал!

      3
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      Рейтинг: +20956

      silver29 2 часа назад

      Вилкова оторвали от сытной и доходной кормушки, он этого никогда не забудет пусть не свистит, а выперли его вполне справедливо, пусть он как староста своим ребятам так и скажет.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7883

      NewLife 2 часа назад

      Продажный хитрый вилков юлит и истерит, и этот сдувшийся г.а.ндон еще чего-то про мужской разговор вякал. Совсем синит распустил своих ассистентов. Что-то хочет занести от ребят ?

      1
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      Рейтинг: +848

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Российские арбитры встают на колено только перед Зенитом гыгы

      6
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      Рейтинг: +2547

      FENIX-SL > Хейтер Аларм 2 часа назад

      коленИ!
      и открывая рот при этом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23742

      пьяныйхоровод > FENIX-SL 1 час назад

      Обычно так поступают некоторые московские команды. А чтобы судьи ? Нет такого никто не наблюдал.

      2
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      Рейтинг: +3806

      ziborock > пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну так полюбуйся на Питерского Левникова!)))
      https://www.youtube.com/watch?v=2X26lXuvD9I

      0
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      Рейтинг: +23742

      пьяныйхоровод > ziborock 39 минут назад

      Ты там от чего очнулся только что? Я в курсе что Левников эту сраную акцию поддержал . Но твоя подружка(комментом выше ) треплет про вставания на колено перед Зенитом с открыванием рта .
      А то что я написал - есть факт свершившийся .

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