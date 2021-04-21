Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на комментарии о своем отстранении. Он просит не распространять критику на действующих судей.

«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идeт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, – это невыносимо. Это просто травля!

Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?» – сказал Вилков.

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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