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    Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на комментарии о своем отстранении. Он просит не распространять критику на действующих судей.

    «Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идeт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, – это невыносимо. Это просто травля!

    Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?» – сказал Вилков.

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2369

      Nerlinger 56 минут назад

      Кли3ьму тебе Пёс Смердящий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2096

      ALEX ML 1 час назад

      Жаль, что нельзя на площади

      0
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      ...
      Рейтинг: +2369

      Nerlinger > ALEX ML 54 минуты назад

      Кли3ьму то, отчего же нельзя, можно и на площади, на Красной, на Лобном месте

      0
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      Рейтинг: +3341

      momwig_ 1 час назад

      Ну, это мало пока. Большая часть их проделок остается безнаказанной. Показуха по большому счету. Поэтому травить этих тараканов надо сильнее, как будто больше случая не представится.

      1
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      Рейтинг: +20663

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как зовут эту ленивую собаку?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Лфшт 1 час назад

      Ну так есть на что же, Михаил. Не надо строить из себя святошу. Просто вы первый кому прилетело по заслугам.

      3
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      Рейтинг: +13062

      JTherry 1 час назад

      помойка им. Миши Вилкова - креативненько!)

      2
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      Рейтинг: +2009

      Алехсбургер. 1 час назад

      Пускай на бровке флагами "махают"
      и грустно одному держать ответ..
      Как мужика -я понимаю.
      как человека-нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20920

      silver29 2 часа назад

      Как сказал один человек, кто обзывается, тот сам и есть дикая собака.

      5
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      Рейтинг: +5575

      vladik12 2 часа назад

      Кому ты нужен?.. Перед Богом ответишь, Миша.

      1
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      Рейтинг: +44280

      MaxRnD 2 часа назад

      Никакая теория вероятности не сможет объяснить твои ошибки исключительно в пользу "богатых"

      5
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