Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

21 апреля 2021, 11:28
25

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на комментарии о своем отстранении. Он просит не распространять критику на действующих судей.

«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идeт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, – это невыносимо. Это просто травля!

Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?» – сказал Вилков.

  • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1618994126
Этого , преступника поймали с поличным-а он огрызается !
Ответить
NewLife
1618994611
Заслужил ! синит чемпион !!))
Ответить
MaxRnD
1618995141
Никакая теория вероятности не сможет объяснить твои ошибки исключительно в пользу "богатых"
Ответить
Алехсбургер.
1618996641
Пускай на бровке флагами "махают" и грустно одному держать ответ.. Как мужика -я понимаю. как человека-нет.
Ответить
JTherry
1618996799
помойка им. Миши Вилкова - креативненько!)
Ответить
Лфшт
1618996999
Ну так есть на что же, Михаил. Не надо строить из себя святошу. Просто вы первый кому прилетело по заслугам.
Ответить
momwig_
1618998279
Ну, это мало пока. Большая часть их проделок остается безнаказанной. Показуха по большому счету. Поэтому травить этих тараканов надо сильнее, как будто больше случая не представится.
Ответить
ALEX ML
1618999094
Жаль, что нельзя на площади
Ответить
Боцман59rus
1619003776
Кому ты нужен, шестерка, а вот твоих газовых хозяев- подружек, не мешало бы приземлить
Ответить
subbotaspartak
1619014457
Пусть тебя ленивые собаки покусают, хоть чуть-чуть.. И в путь.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
1
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
14
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
31
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
30
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
175
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+