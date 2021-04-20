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  • «Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

20 апреля 2021, 11:59
13

«Ростов» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий – их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Хачатурянц – об «откровенном разговоре» с Вилковым: «Встречаться с ним не планирую. Нам не о чем говорить»

«Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом»

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Вилков Михаил
Комментарии (13)
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vladimir-7
1618912475
На этом все такие решения судейского комитета и закончатся, а дальше как было, так и останется. Показуха, дело-то с чемпионством уже сделано.
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Ганнибал Лектор
1618913260
Если у Хачатурянца хватит терпения и здоровья реально бороться с судейским беспределом такими классными методами, то я встаю рядом с Ростовом и аплодирую
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Боцман59rus
1618913812
И кому нужна эта показуха. В правовом государстве ему срок, а у нас на пенсию, да ещё и с парашютом от Газпрома. Типа кость народу бросили, а на кого работал все в белом, точнее синебелоГОЛУБЫе
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Влад-20
1618914707
Напоминает борьбу с ветряными мельницами, там надо все столовые приборы менять, а не одну вилку.
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Алехсбургер.
1618916808
а также Арташесу Арутюнянцу и всей диаспоре..)))))))
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Yumаleks
1618932670
и Ростов и Спартак проиграли Локо по игре, а все эти кивания на судью явственно танцорские, как и рассуждения на тему "что бы если бы", реально судьи помешали Локо еще больше чем проигравшим, превратили игры в тренировки.
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Hektor 84
1618941759
Ждем его назначение в синит! Начальником команды, конверты в судейскую заносить, типа Сухины.
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Январь 59
1618994635
Поддерживаю Ростов. Такое судейство убивает всякое желание играть с Москва Питер командами. Так сразу и скажите , что командам с периферии выше пятого места нос не совать, либо вас постигнет участь Анжи, Кубани, Алании, Спартак Нальчик, Тосно.
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