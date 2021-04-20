«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

«Ростов» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий – их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Вчера стало известно, что РФС отстранил судью Кирилла Левникова минимум на два матча РПЛ.

минимум на два матча РПЛ. Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

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