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    «Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

    «Ростов» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

    «Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

    ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

    Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий – их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1985

      Алехсбургер. 1 час назад

      а также Арташесу Арутюнянцу и всей диаспоре..)))))))

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      Рейтинг: +1985

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 33 минуты назад

      Макса,прости..)))
      так-то я за,но смешно-же..!))

      0
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      Рейтинг: +10

      xabo33 1 час назад

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      0
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      Рейтинг: +307

      Влад-20 1 час назад

      Напоминает борьбу с ветряными мельницами, там надо все столовые приборы менять, а не одну вилку.

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      Рейтинг: +8206

      Вомбат > Влад-20 1 час назад

      Ну с чего-то надо было начинать. Если так дальше пойдет, глядишь, и оздоровят судейский корпус. Последний, кстати, не только в России продажный.

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      Рейтинг: +21778

      Боцман59rus 1 час назад

      И кому нужна эта показуха. В правовом государстве ему срок, а у нас на пенсию, да ещё и с парашютом от Газпрома. Типа кость народу бросили, а на кого работал все в белом, точнее синебелоГОЛУБЫе

      1
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      Рейтинг: +4040

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Если у Хачатурянца хватит терпения и здоровья реально бороться с судейским беспределом такими классными методами, то я встаю рядом с Ростовом и аплодирую

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      Рейтинг: +20865

      silver29 2 часа назад

      Сегодня и Спартак солидарен с Ростовом, этот гаденыш много нервов попортил и нам, самый ангажированный судейка, больше всех вынес нам предупреждений и назначил пенальти в наши ворота (((

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      Рейтинг: +17055

      vladimir-7 2 часа назад

      На этом все такие решения судейского комитета и закончатся, а дальше
      как было, так и останется. Показуха, дело-то с чемпионством уже сделано.

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      Рейтинг: +3013

      Semenycch 2 часа назад

      Я поддерживаю отстранение Вилкова, так безобразно играть 12-м игроком за Локо может только рефери, не заботящейся о своей карьере.

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