«Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько сообщил, что клуб направил письмо в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Вчера вечером мы направили письмо в ЭСК, попросили дать объективную оценку судейской бригады Вилкова. В частности, разобрать два эпизода: 52-я минута – удаление Гиговича и 64-я – одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова», – сказал Штанько.