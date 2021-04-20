«Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько сообщил, что клуб направил письмо в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).
«Вчера вечером мы направили письмо в ЭСК, попросили дать объективную оценку судейской бригады Вилкова. В частности, разобрать два эпизода: 52-я минута – удаление Гиговича и 64-я – одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова», – сказал Штанько.
- «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
Источник: «Чемпионат»