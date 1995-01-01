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    «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом»

    Глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько сообщил, что клуб направил письмо в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

    «Вчера вечером мы направили письмо в ЭСК, попросили дать объективную оценку судейской бригады Вилкова. В частности, разобрать два эпизода: 52-я минута – удаление Гиговича и 64-я – одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова», – сказал Штанько.

    • «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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