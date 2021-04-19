Хачатурянц – об «откровенном разговоре» с Вилковым: «Встречаться с ним не планирую. Нам не о чем говорить»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на слова пожизненно отстраненного от судейства Михаила Вилкова, предложившего пообщаться «откровенно и по-мужски».

«Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.

Слова Вилкова я ещe не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем», – сказал Хачатурянц.

Хачатурянц лично принял решение пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства