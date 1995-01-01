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    Хачатурянц – об «откровенном разговоре» с Вилковым: «Встречаться с ним не планирую. Нам не о чем говорить»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на слова пожизненно отстраненного от судейства Михаила Вилкова, предложившего пообщаться «откровенно и по-мужски».

    «Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.

    Слова Вилкова я ещe не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем», – сказал Хачатурянц.

    • Хачатурянц лично принял решение пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    ⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2531

      PAREVG. 20 минут назад

      Струсил.
      Ходи с диаспорой, так безопаснее...

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