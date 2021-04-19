«Хочу откровенно и по-мужски пообщаться с Хачатурянцом». Вилков – о пожизненном отстранении

Судья Михаил Вилков отреагировал на пожизненное отстранение от судейства любых футбольных матчей.

«О своeм отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приeмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приeм. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своeм отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», – сказал Вилков.

Ранее «СЭ» сообщал, что матч «Локомотив» – «Ростов» (4:1) может стать последним в карьере Вилкова.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства