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    «Хочу откровенно и по-мужски пообщаться с Хачатурянцом». Вилков – о пожизненном отстранении

    Судья Михаил Вилков отреагировал на пожизненное отстранение от судейства любых футбольных матчей.

    «О своeм отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приeмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приeм. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своeм отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

    Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», – сказал Вилков.

    • Ранее «СЭ» сообщал, что матч «Локомотив»«Ростов» (4:1) может стать последним в карьере Вилкова.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    ⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +413

      radga 57 секунд назад

      Вилков давай в отместку Хачатурянцу - сдай его по полной. Мы посмотрим на ваше шоу. Наверное у тебя та кампромат на него есть же.

      0
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      Рейтинг: +960

      moskowcity-petrv 1 минуту назад

      Не делился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      dazo52 50 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +2531

      PAREVG. > dazo52 41 минуту назад

      Гори в аду уе..бок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6537

      "supermax" 54 минуты назад

      не грустите...есть еще Сочи)).... кто понял, тот понял

      1
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      Рейтинг: +2193

      kazak161 55 минут назад

      Последующий прием Вилкова будет в психушке ,где удивятся врачи и как он вообще мог судить футбольные матчи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6004

      владимир миронов 59 минут назад

      Неужели лед тронулся? Давно пора. И огласите весь список, пожалуйста.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17038

      vladimir-7 1 час назад

      Вилков поговорил с Кашшаи, тот всем доволен и ничего против Миши не решал, осталось спросить у Ашотика, в чем дело?

      0
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      Рейтинг: +17038

      vladimir-7 > vladimir-7 49 минут назад

      Встретятся в кабинете, выпьют коньячку, проверят банковские
      счета и решат, что необходимо, как в хоккее, ввести судьям
      на голову видеокамеру для доказательства, того, что он видит
      на самом деле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2531

      PAREVG. 1 час назад

      По мужских, это с дракой.
      Ждём дела, о нанесении телесных повреждений.

      2
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      Рейтинг: +44195

      MaxRnD 1 час назад

      С полиграфом тебе нужно по-мужски пообщаться

      4
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      Рейтинг: +5320

      порт 1 час назад

      Бить будешь?

      2
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