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  • «Хочу откровенно и по-мужски пообщаться с Хачатурянцом». Вилков – о пожизненном отстранении

«Хочу откровенно и по-мужски пообщаться с Хачатурянцом». Вилков – о пожизненном отстранении

19 апреля 2021, 16:36
31

Судья Михаил Вилков отреагировал на пожизненное отстранение от судейства любых футбольных матчей.

«О своeм отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приeмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приeм. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своeм отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», – сказал Вилков.

  • Ранее «СЭ» сообщал, что матч «Локомотив»«Ростов» (4:1) может стать последним в карьере Вилкова.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

⚡ Вилков пожизненно отстранен от судейства

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Вилков Михаил
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чехов на Садовой
1618840298
Денег дать, наверно, хочет. А поздно уже, кротяра! Раньше надо было с Хачатуряном договариваться! Учись у Казары. Жмот штопаный.
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MaxRnD
1618841607
С полиграфом тебе нужно по-мужски пообщаться
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PAREVG.
1618842049
По мужских, это с дракой. Ждём дела, о нанесении телесных повреждений.
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kazak161
1618844645
Последующий прием Вилкова будет в психушке ,где удивятся врачи и как он вообще мог судить футбольные матчи!
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"supermax"
1618844687
не грустите...есть еще Сочи)).... кто понял, тот понял
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BRO_football
1618849054
Ну наконец-то! Давно пора! Скатертью дорога! Вали обратно в свой Нижний Новгород в компанию к такому же никчёмному судье Игорю Низовцеву и суди вместе с ним матчи местного чемпионата. Это твой уровень. Можешь там брать взяток сколько хочешь и судить как хочешь - никто тебе и слова не скажет.
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rash1959
1618849681
Следом за вилкой надо разогнать всю эту судейскую шаражку, и чтобы там прокуратура поковырялась.
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maygli
1618852650
А ты вызови Ашота на дуэль.
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Кузьмич на трибуне
1618860768
Судья на поле не Бог, судья -гарант равноправия. Если судья возомнил себя Богом, то на равноправие рассчитывать не и следует. Но игра закончилась, и силы Божьи остались в воспоминаниях, а в реалии дальнейшее забвение. Вот так Боги с Олимпа и падали в Эгейское море.
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zigbert
1618920313
Судить надо честно Михаил. Хотя о слове "честность" он понятия не имеет.
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