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    Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ. Он не внес в протокол появление Сухины в судейской

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Кирилл Левников дисквалифицирован как минимум на две игры РПЛ по итогам матча 25-го тура «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    37-летнего судью обвинили в нарушении регламента. Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

    «Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно.

    Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании.

    И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

    • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.
    • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
    • Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +960

      moskowcity-petrv 7 минут назад

      Взял вину на себя$)

      0
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      Рейтинг: +4451

      maygli 18 минут назад

      Поэтому он быстро у командировку уехал, аж заграничную, пока боссы договаривались между собой. Четыре раза протокол забирал. )))

      1
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      Рейтинг: +5320

      порт 1 час назад

      Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления,
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      Да не очень то и давит этот чемоданчик.

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