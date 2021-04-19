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  • Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ. Он не внес в протокол появление Сухины в судейской

Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ. Он не внес в протокол появление Сухины в судейской

19 апреля 2021, 16:48
6

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Кирилл Левников дисквалифицирован как минимум на две игры РПЛ по итогам матча 25-го тура «Локомотив»«Спартак» (2:0).

37-летнего судью обвинили в нарушении регламента. Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно.

Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании.

И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

  • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.
  • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
  • Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав Левников Кирилл
Комментарии (6)
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порт
1618840984
Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, ================================== Да не очень то и давит этот чемоданчик.
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maygli
1618846889
Поэтому он быстро у командировку уехал, аж заграничную, пока боссы договаривались между собой. Четыре раза протокол забирал. )))
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moskowcity-petrv
1618847563
Взял вину на себя$)
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maygli
1618859315
Думаю Левникова как бы тоже наказали (нарушение регламента), чтобы по нему глубже не копали, как по Вилкову.
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BRO_football
1618916163
Ну наконец-то обратили внимание на Левникова! А то все только и обсуждаю Сухину, который заходил в судейскую комнату, а потом Козловцева там же был. За всей этой шумихой забыли про самого главного арбитра. Он как бы тут и не причём оказался.
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Hektor 84
1618958063
Левников выполнил свою миссию
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