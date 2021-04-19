Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ. Он не внес в протокол появление Сухины в судейской

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Кирилл Левников дисквалифицирован как минимум на две игры РПЛ по итогам матча 25-го тура «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

37-летнего судью обвинили в нарушении регламента. Левников не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно.

Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании.

И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», – цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».