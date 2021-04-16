«Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской

Сегодня, 16 апреля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В ходе него рассматривалось дело Станислава Сухины. Начальник команды «Локомотива» заходил в судейскую комнату перед игрой 25-го тура РПЛ против «Спартака», что запрещено регламентом.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локо» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы.

Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.