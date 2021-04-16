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  • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской

«Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской

16 апреля 2021, 14:30
49

Сегодня, 16 апреля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В ходе него рассматривалось дело Станислава Сухины. Начальник команды «Локомотива» заходил в судейскую комнату перед игрой 25-го тура РПЛ против «Спартака», что запрещено регламентом.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локо» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы.

Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (49)
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ilichkadr
1618573254
Да уж..........наказание "суровое", но только болельщики-то здесь с какого перепугу? P.S. Сухину надо было на пару лимонов оштрафовать, причём из личного кармана, чтобы другим неповадно было.
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фанат джигурды
1618574415
2 по 150 и огурчик.
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rash1959
1618574634
Семь рублей.... кто даст больше? ...ТРИ! Правосудие продано! Барышня из рфс получите...
Ответить
zra78
1618575117
Х.я беспредел,надо просить прощения у Гилерме и снимать бан.....
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NewLife
1618578292
Бронепоезд немного постоит на запасном пути, и все дела.
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alp
1618578348
спартак тоже на нейтральном поле или ихнему заходить к судьям можно?
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ySS
1618581028
Полный бред в стиле решения уефы о дисквалификации чеха за расизм
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paracetamol
1618584174
Свиней надо было наказать таким образом за свинское поведение!
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Жорик кекс обжорик
1618584785
ну что сказать по свински поступили....позорище спартаку. Локо держись... ©Болельщик Фк Краснодар..
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омск55
1618586582
наверное проще снять с чемпионата свинский клуП пожизненно и проблем в чемпионате не будет. A то говно владелец орёт снимется с чемпионата а говно трениришка орёёёёёёёёёёёёёёт и прыгаеттттттттттттттт как бешеная
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