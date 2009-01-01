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    «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской

    Сегодня, 16 апреля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    В ходе него рассматривалось дело Станислава Сухины. Начальник команды «Локомотива» заходил в судейскую комнату перед игрой 25-го тура РПЛ против «Спартака», что запрещено регламентом.

    По информации журналиста Сергея Егорова, «Локо» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы.

    Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии20
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      Рейтинг: +6850

      GoLenaStop 17 минут назад

      Попандос на ровном месте!
      А, да они просто шли в сортир, ну вот так и попали в судейскую...
      Хи!..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8168

      alp 22 минуты назад

      спартак тоже на нейтральном поле или ихнему заходить к судьям можно?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8571

      NewLife 23 минуты назад

      Бронепоезд немного постоит на запасном пути, и все дела.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2926

      Semenycch 1 час назад

      Вполне справедливое решение.

      -1
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      Рейтинг: +28597

      zra78 1 час назад

      Х.я беспредел,надо просить прощения у Гилерме и снимать бан.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3523

      rash1959 1 час назад

      Семь рублей.... кто даст больше? ...ТРИ! Правосудие продано! Барышня из рфс получите...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1597

      фанат джигурды 1 час назад

      2 по 150 и огурчик.

      3
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      Рейтинг: +6850

      GoLenaStop > фанат джигурды 22 минуты назад

      2 по 150 в одну посуду!

      0
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      Рейтинг: +20644

      silver29 1 час назад

      Уха ха, цена регламенту РФС не дороже туалетной бумаги ((((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10409

      ilichkadr 1 час назад

      Да уж..........наказание "суровое", но только болельщики-то здесь с какого перепугу?
      P.S. Сухину надо было на пару лимонов оштрафовать, причём из личного кармана, чтобы другим неповадно было.

      2
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      Рейтинг: +1491

      spam2009 1 час назад

      клоуны

      2
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      Рейтинг: +20644

      silver29 > spam2009 1 час назад

      Такое впечатление, что ООО "КДК РФС" это чисто коммерческая организация, ее цель только сбор дензнаков , причем даже тут видно до матча зашел, что можно квалифицировать как влияние на матч, или после сумма штрафа одинаковая.

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