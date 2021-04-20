ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЭСК единогласно признала две ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1).
Комиссия рассматривала два эпизода: вторая желтая карточка полузащитнику «Ростова» Армину Гиговичу на 52-й минуте матча и пенальти в ворота гостей на 64-й минуте.
«Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования – 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти.
Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу.
Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
- Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.