Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЭСК единогласно признала две ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1).

    Комиссия рассматривала два эпизода: вторая желтая карточка полузащитнику «Ростова» Армину Гиговичу на 52-й минуте матча и пенальти в ворота гостей на 64-й минуте.

    «Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования – 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти.

    Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу.

    Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3335

      mdu86 9 минут назад

      У меня 2 вопроса: 1) Почему не разобрали эпизод с нарушением Хашимото, имеющему жёлтую карточку; 2) Почему арбитры на ВАР не подсказали Вилкову, что он ошибся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +726

      MU-fanatic 1 час назад

      продажный и непрофессиональный судья!в принципе в РФ это норма)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      aubergine 1 час назад

      Казарцева заодно с Вилковым отстраните. Да и вообще тотальная чистка в судейских рядах нам не помешает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13015

      JTherry > aubergine 1 час назад

      Казарцев и Иванов - встали в очередь...)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6622

      Старикан 1 час назад

      Сегодня нашли козла отпущения! А что с остальными делать будут?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6055

      Антибиотик > Старикан 1 час назад

      Вот тут в точку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3060

      neim > Старикан 41 минуту назад

      Отпускать ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      АХ 1 час назад

      Иностранные эксперты?! А шот с вами! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      stongs 1 час назад

      Если делаете ставки -> infostavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      PNZ1985 2 часа назад

      Если провести обыск у Вилкова можно найти много интересного)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6008

      владимир миронов > PNZ1985 1 час назад

      Если провести обыски у всех судей, не только футбольных, то всем пенсионерам была бы существенная добавка к пенсиям.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13015

      JTherry > PNZ1985 1 час назад

      Вилков уселся себе спокойно в Range Rover Velar за 5 млн. рублей, и укатил в Нижний Новгород прятать нажитое непосильным трудом...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84772

      zigbert 2 часа назад

      Долгое время Вилкову прощалось многое, он привык к такому положению дел и рассчитывал что так будет всегда.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13015

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      Хачатурянц: "Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» – «Ростов» занимались бы правоохранительные органы..." бан по "утрате доверия" Вилков получил после ложных показаний в матче Краснодар-Рубин...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44214

      MaxRnD > JTherry 2 часа назад

      Если вдруг органы влезут в эту клоаку, то РФС вскорости в полном составе в теплушках поедет на Воркуту

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13015

      JTherry > MaxRnD 2 часа назад

      вот поэтому Дюк-офф перебрался в УЕФА))) намекают, что будущим президентом РФС будет как раз Хачатурянц...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84772

      zigbert > JTherry 1 час назад

      Да тут и так все ясно. Видимо покрывать Вилкова ЭСК порядком надоело.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6104

      Рубинище 2 часа назад

      Ашот Хачатурянц-я тоже выражаю Вам поддерку. Лёд тронулся. правда Ростову от этого ни жарко, ни холодно..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13015

      JTherry 2 часа назад

      итоги работы Хачатурянца впечатляют: отстранили Вилкова от судейства пожизненно, отстранили Левникова (папкина сынка) от судейства в РПЛ на 2 матча, и как вишенка на торте - Лампочкин после отбытия бана от УЕФА закончит карьеру судьи...!

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru