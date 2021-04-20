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  • ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

20 апреля 2021, 18:45
35

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЭСК единогласно признала две ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1).

Комиссия рассматривала два эпизода: вторая желтая карточка полузащитнику «Ростова» Армину Гиговичу на 52-й минуте матча и пенальти в ворота гостей на 64-й минуте.

«Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования – 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти.

Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу.

Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

  • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Вилков Михаил
Комментарии (35)
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Fusballer
1618934423
Да ладно?! Вилков всё-таки ошибался?
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ALEX ML
1618935127
Паравоз в ЛЧ толкают с трудом
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JTherry
1618935375
итоги работы Хачатурянца впечатляют: отстранили Вилкова от судейства пожизненно, отстранили Левникова (папкина сынка) от судейства в РПЛ на 2 матча, и как вишенка на торте - Лампочкин после отбытия бана от УЕФА закончит карьеру судьи...!
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Рубинище
1618935446
Ашот Хачатурянц-я тоже выражаю Вам поддерку. Лёд тронулся. правда Ростову от этого ни жарко, ни холодно..
Ответить
zigbert
1618935752
Долгое время Вилкову прощалось многое, он привык к такому положению дел и рассчитывал что так будет всегда.
Ответить
PNZ1985
1618936423
Если провести обыск у Вилкова можно найти много интересного)
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Старикан
1618938971
Сегодня нашли козла отпущения! А что с остальными делать будут?
Ответить
aubergine
1618939139
Казарцева заодно с Вилковым отстраните. Да и вообще тотальная чистка в судейских рядах нам не помешает.
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MU-fanatic
1618939500
продажный и непрофессиональный судья!в принципе в РФ это норма)
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Павелий
1618944659
А ещё было бы здорово извиниться за пририсованную футболку Мозеса.
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