ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЭСК единогласно признала две ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1).

Комиссия рассматривала два эпизода: вторая желтая карточка полузащитнику «Ростова» Армину Гиговичу на 52-й минуте матча и пенальти в ворота гостей на 64-й минуте.

«Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования – 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти.

Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу.

Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».