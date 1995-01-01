Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

Это болото всколыхнул Спартак !!! И если бы остальные клубы вели себя так же , то глядишь и не было бы ТАКОГО судейского произвола , как сейчас .
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне он сообщил о пожизненном отстранении от профессионального судейства Михаила Вилкова.
– Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жесткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнули это болото.
– Назрела необходимость столь решительных мер?
– Уже давно назрела. Все говорят о том, что это длится не годами, а десятилетиями. Именно поэтому выражаю поддержку главе судейского комитета РФС.
- Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
«Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова
ЦСКА: «Полностью поддерживаем решения Хачатурянца. Они улучшают качество работы арбитров»