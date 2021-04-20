Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне он сообщил о пожизненном отстранении от профессионального судейства Михаила Вилкова.

– Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жесткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнули это болото.

– Назрела необходимость столь решительных мер?

– Уже давно назрела. Все говорят о том, что это длится не годами, а десятилетиями. Именно поэтому выражаю поддержку главе судейского комитета РФС.

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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