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    Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне он сообщил о пожизненном отстранении от профессионального судейства Михаила Вилкова.

    – Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жесткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнули это болото.

    – Назрела необходимость столь решительных мер?

    – Уже давно назрела. Все говорят о том, что это длится не годами, а десятилетиями. Именно поэтому выражаю поддержку главе судейского комитета РФС.

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    «Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

    ЦСКА: «Полностью поддерживаем решения Хачатурянца. Они улучшают качество работы арбитров»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11934

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это болото всколыхнул Спартак !!! И если бы остальные клубы вели себя так же , то глядишь и не было бы ТАКОГО судейского произвола , как сейчас .

      1
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      Рейтинг: +23703

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 31 минуту назад

      Медаль им за это ! Не лучше орден !

      0
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      Рейтинг: +8

      stongs 1 час назад

      Если делаетe ставки -> infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +44214

      MaxRnD 2 часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=oZMYk2dPX3E

      2
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      Рейтинг: +4495

      maygli 2 часа назад

      Поживём увидим.

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