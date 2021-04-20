«Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.

Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»