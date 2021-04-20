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    «Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

    «Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

    «ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

    Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

    Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.

    Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».

    • Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    «Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14857

      derrik2000 1 час назад

      "он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства."

      А ЭТО - из более раннней новости, где приводится якобы прямая речь САМОГО Хачатурянца:

      "Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи."

      У меня сразу возникает вопрос: а ПОЖИЗНЕННО, это КАК?
      До конца ЧЬЕЙ жизни - Хачатурянца или Вилкова???
      А если Хачатурянца, допустим, в этом илли следующем году уберут, тогда ЧТО БУДЕТ с Вилковым?


      Детский сад от журналюшек, которые дали СВОЮ интерпретацию слов Хачатурянца.
      Усилия, которые в поте лица затрачивало более 20-ти лет правительство по ПРИМИТИВИзации, если можно так выразиться, молодого поколения, принесло наконец свои горькие плоды... (((

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      Рейтинг: +2856

      _Marqella_ 2 часа назад

      Лизнул Спартак,попку Ашотика....))

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      Рейтинг: +6757

      Alekxei Z. > _Marqella_ 2 часа назад

      На одного из "Питерского пула " станет меньше, уже хорошо.

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      Рейтинг: +6757

      Alekxei Z. > _Marqella_ 2 часа назад

      Чудо , почему справедливые решения вызывают у вас негативную реакцию ?

      0
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      Рейтинг: +2856

      _Marqella_ > Alekxei Z. 1 час назад

      Я не против отстранения Вилкова, мне наплевать..

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      Рейтинг: +20865

      silver29 > _Marqella_ 1 час назад

      Ну почему лизнул ? Посмотри на статистику "работы" вилкова, Спартак самый пострадавший от него клуб, а вот вам придется тоскливо, хотя там чистить и чистить есть еще кого.

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      Рейтинг: +2856

      _Marqella_ > silver29 1 час назад

      Играют команды а не судьи.... ни чего не измениться...

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      Рейтинг: +5742

      nik55 > _Marqella_ 56 минут назад

      бзенит давно лижет

      3
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      Рейтинг: +20865

      silver29 > _Marqella_ 47 минут назад

      Не скажи, судья давно стал 12 игроком, последний пример Ростов ((((

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