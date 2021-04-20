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  • «Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

«Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

20 апреля 2021, 12:44
14

«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.

«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.

Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».

  • Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Вилков Михаил
Комментарии (14)
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_Marqella_
1618912375
Лизнул Спартак,попку Ашотика....))
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derrik2000
1618915314
"он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства." А ЭТО - из более раннней новости, где приводится якобы прямая речь САМОГО Хачатурянца: "Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи." У меня сразу возникает вопрос: а ПОЖИЗНЕННО, это КАК? До конца ЧЬЕЙ жизни - Хачатурянца или Вилкова??? А если Хачатурянца, допустим, в этом илли следующем году уберут, тогда ЧТО БУДЕТ с Вилковым? Детский сад от журналюшек, которые дали СВОЮ интерпретацию слов Хачатурянца. Усилия, которые в поте лица затрачивало более 20-ти лет правительство по ПРИМИТИВИзации, если можно так выразиться, молодого поколения, принесло наконец свои горькие плоды... (((
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JTherry
1618934399
"Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!" - (официальный сайт Спартака) *Вилков отстранен от судейства пожизненно, осужден членами ЭСК единогласно!!! *Левников отстранен от проведения матчей в РПЛ на 2 игры!!! *Лапочкин после отбывания дисквалификации от УЕФА закончит карьеру судьи!!! *Хачатурянц - возможный будущий президент РФС))
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maygli
1618934443
Так все команды поддержали Ашота кроме Зенита и Сочи. :-))) Наверно они просто ещё не успели текст набрать или рабочий день закончился.
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zigbert
1618948717
А как же не поддержать. Спартак при его судействе практически не выигрывал. Да он и сам не скрывал свое негативное отношение к Спартаку.
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