«Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

"он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства."
А ЭТО - из более раннней новости, где приводится якобы прямая речь САМОГО Хачатурянца:
"Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи."
У меня сразу возникает вопрос: а ПОЖИЗНЕННО, это КАК?
До конца ЧЬЕЙ жизни - Хачатурянца или Вилкова???
А если Хачатурянца, допустим, в этом илли следующем году уберут, тогда ЧТО БУДЕТ с Вилковым?
Детский сад от журналюшек, которые дали СВОЮ интерпретацию слов Хачатурянца.
Усилия, которые в поте лица затрачивало более 20-ти лет правительство по ПРИМИТИВИзации, если можно так выразиться, молодого поколения, принесло наконец свои горькие плоды... (((
«Спартак» вслед за «Ростовом» выступил с заявлением в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Ранее он лично принял решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейства.
«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.
Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.
Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».
- Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»