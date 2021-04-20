ЦСКА: «Полностью поддерживаем решения Хачатурянца. Они улучшают качество работы арбитров»

ЦСКА одобряет последние решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне он сообщил о пожизненном отстранении от профессионального судейства Михаила Вилкова.

«ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации.

Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику – наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных.Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!» – написал ЦСКА.

Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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