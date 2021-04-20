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  • ЦСКА: «Полностью поддерживаем решения Хачатурянца. Они улучшают качество работы арбитров»

ЦСКА: «Полностью поддерживаем решения Хачатурянца. Они улучшают качество работы арбитров»

20 апреля 2021, 13:15
3

ЦСКА одобряет последние решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне он сообщил о пожизненном отстранении от профессионального судейства Михаила Вилкова.

«ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации.

Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику – наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных.Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!» – написал ЦСКА.

  • Ранее «Ростов» попросил ЭСК разобрать судейство Вилкова в матче с «Локомотивом» (1:4).
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Ростов» – о пожизненном отстранении Вилкова: «Выражаем благодарность главе судейского комитета»

«Спартак» вслед за «Ростовом» поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вилков Михаил
Комментарии (3)
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BRO_football
1618916715
Да все клубы, пострадавшие от ошибочных решений Вилкова поддерживают Хачатурянца! Правильно он делает. Банальные отстранения от нескольких матчей судей уже не пугают. Они ведь всё равно возвращаются на поле и продолжают чудить. Нужно действовать более радикально - увольнять и отстранять пожизненно! Чтобы другим судьям пример был!
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ALEX ML
1618935068
Надо всю шайку убирать
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zigbert
1618994246
Такая чистка просто необходима. Даже с использованием ВАРа некоторые судьи не могут принять правильного решения.
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