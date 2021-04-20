Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства.
– В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром – его карьера завершена. Одна из причин утрата доверия. Что это значит?
– Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (после матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» – прим. «Бомбардира»). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия».
Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» – «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.
- Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
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