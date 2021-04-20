Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства.

– В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром – его карьера завершена. Одна из причин утрата доверия. Что это значит?

– Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (после матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» – прим. «Бомбардира»). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия».

Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» – «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.

Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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