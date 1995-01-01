Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства.

    – В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром – его карьера завершена. Одна из причин утрата доверия. Что это значит?

    – Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (после матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» – прим. «Бомбардира»). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия».

    Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» – «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.

    • Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8167

      NewLife 50 минут назад

      Все вокруг приветствуют это отстранение кроме немытых, и странно, что ни один чесоточный не вступился за своего судейку и не пролил крокодилову слезу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      Хейтер Аларм > NewLife 40 минут назад

      Всю ненависть свалили на Зенит, но почему то никто не замечает, что подсуживают постоянно Локомотиву. Как конец сезона - их всеми силами начинают тащить в еврокубки. Вот, о ком надо говорить!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Саладин > Хейтер Аларм 11 минут назад

      конечно, все игры в году выигрывают, только о Локо и надо говорить))) вообще, все эти мутные моменты возникали когда у Локо и так по игре всё в порядке было, так что Локомотив сам себя тащит. А эти пассажиры, конечно, картинку сильно испортили((( обидно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru