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  • Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

20 апреля 2021, 20:40
9

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства.

– В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром – его карьера завершена. Одна из причин утрата доверия. Что это значит?

– Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (после матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» – прим. «Бомбардира»). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия».

Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» – «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.

  • Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (9)
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NewLife
1618940879
Все вокруг приветствуют это отстранение кроме немытых, и странно, что ни один чесоточный не вступился за своего судейку и не пролил крокодилову слезу.
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maygli
1618947555
Ну вот, стоило Ашоту получить поддержку от клубов, как он тут же заюлил, дескать Вилков злого умысла не имел, только слабый по уровню чтобы ещё судить в РПЛ. Не тот уровень квалификации. Вот уж, вот хитрюга, а уже ему дифирамбы стали петь.
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Garrincha58
1618984087
ха ха доказательств нету, а отстранили пожизненно тогда почему и тем более пожизненно странное решение где логика сэр?
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Hektor 84
1619044388
Он хочет сказать что Вилков просто слабый судейка? Как он тогда с такой квалификацией судит в рпл?
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Ziklop
1619073708
значит уволен без оснований и доказательств? придётся восстанавливаться Вилкову через суд и требовать компенсацию за вынужденные прогулы.
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