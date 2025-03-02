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Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

2 марта, 20:42
8

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Ощущение, будто этот матч – это продолжение первой части чемпионата. Пару дней назад я говорил, что у «Спартака» хорошие шансы победить и забить не один мяч, так и произошло. Но в принципе, в какой-то степени можно похвалить «Оренбург», команда боролась, билась, особенно в первом тайме, но все же разница в классе существенная.

Просто когда принимает мяч тот же Маркиньос или Барко, то видно, что они делают это на более высоком уровне, не в упрек «Оренбургу». Но вообще, Сидоров, который удалился, сильно подвел «Оренбург». Ну куда он летел в такой отбор, если уже имел желтую?

Если же говорить о лучшем футболисте, то это безоговорочно Маркиньос. Он и голевую отдал, и остроту создавал, и именно за фол на нем игрок «Оренбурга» удалился. Но в целом, все сыграли на хорошем уровне. Хорошо, что сохранили тонус с прошлой части сезона. Теперь ведь «Спартак» даже догнал «Краснодар» с «Зенитом». Хотя, будем честны, никто не ожидал, что «Краснодар» не обыграет «Крылья Советов», но вот, пожалуйста», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» вышел в лидеры.
  • Следующий соперник – «Рубин» (9 марта).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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subbotaspartak
1740937882
...но вот, пожалуйста», – сказал Мостовой.... Спасибо.
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VVM1964
1740944880
Ну в принципе полностью согласен с Мостовым, что случается не часто...
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erybov1965
1740945896
Матч оставил двоякое впечатление,нельзя так играть имея преимущество в количестве и играя на своем поле.Надо играть более активно в нападении и пытаться как можно быстрее увеличить преимущество зная, что в защите у нас проблемы,которые мы так и не решили.
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мАсквобадгуно
1740946014
Мостовой, что ты думаешь про Спартак. Спартак, это ЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
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andr45
1740946063
Мнение Мостового частично совпадает с моим, но, как тренер, он не дотягивает до этой профессии( Я тоже не тренер, но благодаря таким експертам и аналитикам типа Мостового, Корнеева и прочих говневичей, я чувствую, насколько я их умнее, будучи при этом объективным, потому как не продажен) Например, тот же Маркиньос хорош не только в нападении, но и прессинге, который начинает у штрафной соперника и не гнушается играть в защите. Это вам не барин, Зиньковский, который горазд интервью раздавать, поливая тренеров) А красавец гол Угальде, который может исполнить настоящий маэстро, умеющий предвидеть развитие атаки! И, конечно, нет ни слова о неистовом умном и трудолюбивом Солари) Что это, футбольная слепота или футбольная безграмотность?
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DOCTOR PENALTY
1740946680
Особо радоваться этой победе думаю не стОит, Оренбург был никакой.
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алдан2014
1740970532
Основное в интервью: я же говорил
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